Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, astăzi, contractul de lucrări pentru modernizarea drumului Izvoarele Sucevei până în granița cu Ucraina, la Șepit. „Este o zi istorică, într-un loc istoric. Suntem în punctul de frontieră de la Izvoarele Sucevei. Dincolo este Șipotele Sucevei, Șepit, din Ucraina. Suntem pe traseul pentru care astăzi am semnat modernizarea drumului care leagă România de Ucraina, prin acest punct. Mai avem trei kilometri de asfaltat aici până în punctul de frontieră și de construit un punct pentru administrarea frontierei”, a precizat Flutur. El a spus că lucrările de modernizare a drumului se fac printr-un proiect cu finanțare europeană, finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier. „Este o investiție pe bani europeni, așteptată de mult și sunt convins că după ce se va deschide acest punct va fi o circulație intensă, pentru că și de o parte și de alta sunt oameni cunoscuți, sunt rude, sunt zone turistice minunate și în Putila aici aproape de graniță în Ucraina și la noi spre Fundu Moldovei și Câmpulung Moldovenesc. Trebuie spus că și partea ucraineană are un proiect în oglindă cu noi, tot pe bani europeni, tot pentru modernizarea drumului. Și deja și dumnealor au început modernizarea drumului”, a declarat președintele CJ Suceava.

El a arătat că acesta este al treilea punct frontieră care se pregătește în județul Suceava, la granița cu Ucraina, după cele de la Vicovu de Sus, care se va deschide zilele acestea, și cel de la Ulma cu Rusca. „Am bucuria că cei de la firma de construcții ne-au anunțat că au intenția de a termina lucrările în mai puțin de un an. Deci poate la anul pe vremea asta să venim la recepția finală și sunt convins că și partea ucraineană, care a fost prezentă aici, tot atunci vor fi și ei gata ca să putem să fim funcționali. Este o veste bună. Și ce pot să mai spun aici? Când citim istoria ne gândim la Ciprian Porumbescu din Șipotele Sucevei. Și nu departe de aici este bisericuța unde s-a născut și a fost botezat”, a precizat Gheorghe Flutur. El a mai adăugat că punctul de trecere a frontierei va fi destinat pentru început mașinilor de capacitate mai mică, însă drumul este proiectat și pentru traficul mașinilor de mare tonaj.