Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, i-a prezentat premierului Nicolae Ciucă și miniștrilor care au fost prezenți în această seară la Vama Siret pentru a evalua situația refugiaților la fața locului, măsurile luate de administrația județeană în sprijinul sinistraților ucraineni. ” Ieri de dimineață, din Fondul de rezervă al Consiliului Județean am asigurat finanțarea acestor tabere mobile pentru refugiați. Au bani pentru tot ce înseamnă catering, trei mese pe zi cinci zile. Lenjerie, dotări și inclusiv racordurile la energia electrică. Ce s-a cerut de la ISU. Mai mult. Astăzi ne-am întâlnit cu toți primarii de pe frontieră, va fi un grafic și îi veți vedea aici organizați să fie gazde pentru a întâmpina pe cei care vin de peste frontieră. În al treilea rând. Avem un comandament provizoriu, e o inițiativă proprie. Am adus traducători 24 de ore din 24, din ucraineană pentru că sunt oameni care nu știu limba română. Am adus aici oameni care coordonează transporturilre. Pentru că sunt grupuri care vin pe jos și au nevoie de transporturi și de la Biroul Județean de Transporturi am delegat oameni aici. De la turism pentru asigurarea hotelurilor să rezerve locuri. Sunt foarte mulți care cer rezervare de locuri la hoteluri în România. Cei de la DSP vor avea asistență 24 de ore din 24, inclusiv o cameră pentru mama și copilul”, a spus Flutur. El a ținut să mulțumească premierului și miniștrilor pentru prezența lor la Siret. ”Vreau să vă mulțumec că sunteți la Suceava, la Siret. Cred că are o semnificație extraordinară mai ales prin greutatea zonei pentru că aici sunt frații noștri, Sudul și Nordul Bucovinei. Vreau să mulțumeasc societății civile și oamenilor care au venit să ajute. O solidaritate exemplară a sucevenilor, a românilor, a celor din Botoșani pe care i-am văzut aici. Îi admir, le mulțumesc, îi prețuiesc și vreau să știți că și autoritățile statului sunt la post, pentru că sunt lucruri care se văd, unele care nu se văd. Ne-am pregătit și astăzi am primit acest sprijin din partea guvernului pentru care vreau să le mulțumesc”, a încheiat Flutur.