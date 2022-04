Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, estimează că lucrările de pe axa rutieră strategică 1 Suceava-Iași vor fi reluate în cel mult o lună și jumătate. Lucrările sînt abandonate, după ce <Autotehnorom>, în calitate de lider al unei asocieri de firme, a reziliat contractul cu administrația. Decizia a avut la bază banii. Titular de proiect este Consiliul Județean Iași, iar pe teritoriul județului nostru sînt de modernizat 75,7 kilometri de drum, împărțiți pe două loturi, Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca, respectiv, Suceava – Moara, Zaharești – Stroiești – Costîna – Dărmănești. Președintele Flutur a declarat, la Radio Top, că gradul de execuție este de aproximativ 42% și a adăugat: „Am preluat drumul de la constructor, ca să-l punem în siguranță, și în vreo trei săptămîni terminăm expertizarea lucrărilor realizate. O săptămînă va fi pentru întocmirea documentației, după care, respectînd procedurile strict legale, urmează să atribuim lucrarea altcuiva. Specialiștii noștri au legislația la îndemînă și sper ca într-o lună – o lună și jumătate să avem alt constructor, care să înceapă să lucreze. Am fost pe șantiere și pot fi și anumite scuze la agenți economici, blocaje, prețuri, evoluția lor, legislația noastră”. Domnul Flutur a completat: „Oamenii trebuie să știe că noi, Consiliul Județean, sîntem beneficiarii lucrării. Există constructori care cîștigă licitații, dar există și firme de consultanță sau supervizori care au cîștigat licitații și trebuie să urmărească proiectele. Dacă nu-și dau avizul <bun de plată> nu treci. De cele mai multe ori blocaje au fost aici, între consultant și constructor”. Șeful administrației județene a continuat, spunînd: „Nu era problema Consiliului Județean, a beneficiarului, însă o vom debloca și pe asta ca să putem recupera întîrzierile înregistrate la modernizarea tronsoanelor Suceava-Dărmănești și Suceava-Dolhasca”.

