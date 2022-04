John Mueller, analist Google in tendinte de web design, evalueaza continutul generat de diverse aplicatii si inteligenta artificiala ca fiind de slaba calitate si ineficient pentru SEO. In ultimii ani, Google a facut mai multe speculatii cu privire la acceptarea continutului generat de aplicatii sau de inteligenta artificiala, putand fi folosit pentru creare site ieftin sau in alte contexte.

Cu toate acestea, in 2022 acest tip de continut nu pare a fi suficient de bine pus la punct pentru a contribui la optimizarea SEO. Mai mult, John Mueller de la Google neaga ca acesta ar fi relevant si de calitate. Chiar daca situatia se poate schimba curand, in prezent, instrumentele pentru creare de text bazate pe AI nu sunt foarte eficiente.

Este bun continutul creat prin AI pentru bloguri si site-uri de prezentare?

Mueller a fost intrebat pe forumul online Reddit daca aplicatiile de redactare continut bazate pe AI pentru bloguri sau recenzii de produse sunt utile. Raspunsul lui a fost scurt si dezarmant: “Nu”.

Acelasi subiect a fost dezbatut si legat de Twitter cand Mueller a fost intrebat daca se pot folosi aici aplicatiile de creare continut bazate pe inteligenta artificiala. De data aceasta, Muller a declarat ca este nevoie de acordul utilizatorilor pentru a incarca serviciul de plugin Twitter pentru a incorpora continutul. Acesta, insa, poate colecta si date despre activitatea utilizatorilor si necesita aprobarea utilizarii serviciului pentru a fi permisa vizualizarea continutului.

AI se poate folosi acum doar pentru a crea texte simple

Mueller sustine ca, in prezent, aplicatiile de creare continut bazate pe AI pot fi eficiente doar pentru a crea texte simple care nu pot indeplini standardele inalte de calitate cerute de Google. Prin urmare, utilizarea la scara larga a acestor instrumente pentru generarea de continut este discutabila din punct de vedere SEO.

In unele cazuri, insa, foarte restranse, textele create cu ajutorul inteligentei artificiale ar putea avea rezultate bune. Prin urmare, Google ar putea sa schimbe jocul cand AI va putea crea continut de calitate superioara, iar folosirea acestuia ar putea deveni mai mult o rutina. Acest lucru a fost semnalat si de Barry Schwartz, expert SEO, in toamna anului 2021.

Care este avantajul textelor generate de AI?

Instrumentele cu care se poate crea continut si care se bazeaza pe inteligenta artificiala sunt destul de atractive pentru webmasteri si, totodata, promit sa creeze cat de cat un continut optimizat SEO. Marele avantaj al acestui tip de continut este ca se poate obtine ieftin si rapid. Prin urmare, acolo unde este nevoie de mult text si in timp scurt, aceasta ar putea fi cea mai avantajoasa cale pentru ca nu pune presiune pe resursele umane.

Totusi, textele create cu AI nu ating inca acelasi standard calitativ ca si cele create de oameni, iar acest lucru este o veste buna pentru content writeri SEO, jurnalisti si marketeri de continut. Prin urmare, redactarea si crearea de continut relevant si de calitate este si va fi si in continuare un factor important SEO. Incorporarea inteligentei artificiale si automatizarea pot ajuta, dar este nevoie si interventia umana pentru a optimiza si definitiva textele.

In concluzie, in combinatia optima, folosind aplicatii care au in spate AI dar si interventia umana, webmasterii pot face jocul Google asigurant continut relevant si de calitate intr-un mod mai facil.