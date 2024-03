Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat astăzi certificatul de urbanism pentru construirea rețelei de distribuție a gazelor naturale în comunele Marginea și Horodnic de Sus. Este vorba de o investiție de aproximativ 15 milioane de euro, 9 milioane fiind valoarea proiectului pentru Marginea și 6 milioane a celui pentru Horodnic de Sus. Lungimea rețelei este de circa 56 km, fiind vorba de în jur de 3.300 de branșamente. Cele două investiții se adresează unui număr de 9.000 de persoane.

”Gazul metan însemnă o sursă alternativă de încălzire la lemnul de foc folosit până acum. De asemenea acesta oferă posibilitatea deschiderii și de mici afaceri care pot folosi gazul metan în diverse procese tehnologice. Estimăm că populația va avea gaz metan în termen de un an și jumătate. Județul Suceava are în momentul de față proiecte pentru aducere a gazului metan de peste 230 milioane de euro. CJ Suceava s-a implicat direct în cadrul programului de care vor beneficia 59 de primării. După construcția acestor rețele gradul de conectare la gazele naturale va fi de peste 50% în județul Suceava”, a declarat Flutur.