La Colegiul Tehnic din Rădăuți se va învăța într-un singur schimb în loc de două, după finalizarea unui nou corp de clădire. Proiectul privind construirea actualului imobil cu 18 săli de clasă, cunoscut ca Școala nr. 6 din cartierul Obor, a început de peste 15 ani și a fost încheiat cu întîrziere din diverse motive. Astăzi, la inaugurarea noului corp de clădire a avut loc o slujbă de sfințire, iar printre participanții la eveniment s-au numărat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Bogdan Loghin, șeful Inspectoratului Școlar, Grigore Bocanci, profesori, consilieri locali și primari din localități din zona Rădăuți. A fost prezent și fostul inspector general al IȘJ din perioada 2005-2012, Petru Carcalete.

Directoarea colegiului, Niculina Mihaela Moisuc, a mulțumit pentru sprijin primarului Loghin și președintelui Flutur, și a menționat că era mare nevoie de noul corp de clădire pentru a se putea studia într-un schimb, de dimineață, având în vedere că în schimbul doi erau și elevi din localitățile învecinate Rădăuților. De multe ori aceștia ajungeau acasă la ora 21.00 sau 22.00.

Gheorghe Flutur își dorește ca acest colegiu să fie locul de unde să pornească dezvoltarea Bucovinei și a Rădăuțiului, prin specialiștii pe care îi formează în domeniul tehnic

Invitat să ia cuvântul, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să precizeze că pe lângă bucuria finalizării acestei investiții, trebuie „să e asumăm critica” pentru faptul că este vorba despre o construcție începută în urmă cu 15 ani. „Totuși o construcție începută de 15 ani nu este cel mai bun semn pentru toate administrațiile și guvernele care s-au perindat. Și eu încep așa pentru că dacă ne facem că uităm că ea e începută din 2007 și abia acum se termină și dacă noi vrem multe obiective să le finalizăm repede, nu trebuie să luăm modelul ăsta. Poate trebuie să învățăm ce nu a mers aici. Am făcut un calcul, patru generații de elevi au așteptat să termine. Hai să zicem trei și nu au terminat aici și au învățat în două schimburi. E un simbol al neputinței ce s-a întâmplat. Trebuie să ne uităm critic în urmă pentru că a fost un fel de copil cu mai multe moașe. A fost ANL care s-a ocupat de construcție, Ministerul Educației și apoi primăria. Eu îl felicit pe primarul Bogdan Loghin pentru că a avut curajul să se lupte și să își fixeze un termen și nu vă spun de câte ori a venit la noi și la mine”, a spus Flutur.

În același timp, el a precizat că își dorește ca acest colegiu să fie locul de unde să pornească dezvoltarea Bucovinei și a Rădăuțiului, prin specialiștii pe care îi formează în domeniul tehnic. „Eu vreau să fac un îndemn aici pentru că sunt și primarii din jurul Rădăuțiului. Marginea, Horodnic de Sus, Burla, Dornești, Vicovu de Sus, Frătăuții Vechi. Avem o centură ocolitoare care s-a terminat, iar autostrada 7 vine până la Siret. Proiectul nostru trebuie să fie Rădăuțiul, oraș la autostradă. Avem nevoie de zone cu parcuri industriale și avem nevoie de acest colegiu să producă specialiști în domenii tehnice. Mai mare criză ca acum nu am văzut de ingineri și de personal tehnic. Aici este fabrica unde se poate întâmpla așa ceva și eu vă îndemn pe învățământul profesional, pe dual, pe școlile de meserii și școlile superioare să încurajăm să creăm așa ceva. Zona Rădăuțiului eu o văd ca o zonă cu un viitor foarte frumos”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

Loghin: „15 ani de neputință, indiferență și nepăsare au cântărit cît un singur an de muncă în care alături de Consiliul Local Rădăuți am depus toate eforturile omenești posibile pentru finalizarea lucrărilor”

În discursul său, primarul Loghin a declarat: „15 ani de neputință, indiferență și nepăsare au cântărit cît un singur an de muncă în care alături de Consiliul Local Rădăuți am depus toate eforturile omenești posibile pentru finalizarea lucrărilor și implicit pentru darea în folosință a acestei școli, care pînă nu de mult reprezenta doar un monument dedicat nepăsării”. Primarul a precizat că valoarea lucrărilor executate în ultimul an, de cînd acestea au fost reluate, se ridică la 2,7 milioane de lei. 2,5 milioane s-au alocat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, iar diferența a fost asigurată din bugetul local. Domnul Loghin a mai spus: „Pe lângă banii pentru lucrări s-au mai cheltuit 250.000 de lei primiți de la <Egger România> pentru dotări cu mobilier. Astfel, investiția totală în Școala n.6, de la momentul când a fost pusă prima cărămidă și până acum, la finalizare, se ridică la aproximativ un milion de euro”.

Bogdan Loghin a mai spus: „Dorim să mulțumim tuturor celor implicați în acest proiect, echipelor din Primăria Rădăuți, care au scos proiectul din logica înrădăcinată a neputinței: Departamentul Proiecte – Programe, Departamentul Achiziții, Departamentul Tehnic și Departamentul de Contabilitate, Consiliului Local Rădăuți și, nu în ultimul rând, președintelui Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, care fiind mereu alături de municipiul Rădăuți, ori de câte ori am avut nevoie ne-a oferit posibilitatea certă să accesăm fonduri de peste 40 de milioane de euro pentru diferite proiecte printre care se numără și acesta al Școlii nr. 6 din cartierul Obor”.