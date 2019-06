Cîteva mii de credincioşi sosiți din diverse zone ale ţării au asistat, astăzi, de Sînziene, la Sfînta Liturghie de la Mănăstirea „Sfîntul Ioan cel Nou” din Suceava, prilejuită de hramul lăcaşului de cult. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Teofan și Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen. Printre participanţii la Sfînta Liturghie s-au aflat şeful administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur şi primarul Ion Lungu.

