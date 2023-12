Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi, la inaugurarea noului cămin cultural din Comănești, că i-s dragi cei care îl critică, dar că s-a săturat de vorbitorii care „ar face”, dar care atunci când îi întrebi ce au făcut până acum nu prea au ce arăta. Inaugurarea căminului din Comănești a avut loc în prezența primarului Grigoraș Păstrăv la eveniment participând și administratorul public al județului, Irina Vasilciuc. „Cum îi viața, dragii mei comăneșteni. Cu mine, cu bune cu rele, de vreo 23 de ani v-ați întâlnit așa ca un ginere a Comăneștiului. Dacă dau timpul în urmă, un om politic are și oameni care îl apreciază și care îl critică. Nici nu ar fi frumos altfel. Și ați văzut că mie îmi țin de urât în fiecare zi cei care mă critică, dar mi-s dragi. Aici în Comănești avem primărie făcută în acești 23 de ani de când eu sunt alături de dumneavoastră, școală, cămin, dispensar, apă curentă, urmează canalizarea, terenurile de sport. Sunt câteva lucruri care nu trebuie uitate pentru că astea sunt instituțiile de bază dintr-o localitate. Țin minte bine ce lupte erau, ce critici, care și cum. Și iată drumurile cum arată astăzi, că nici nu vă așteptați să vă fi asfaltat cele care merg prin țarnă. Sunt niște realități. Spun asta că multă lume se plânge că e rău, că e greu. Dar trebuie amintite. Pentru că eu îmi aduc aminte Comăneștiul cum era, Botoșana și cum sunt astăzi, dar și și ce urmează. Pentru că urmează. S-au făcut niște lucruri. Unele cu fonduri naționale, alte cu fonduri europene. Spun asta pentru că văd un curent foarte puternic anti-european și eu transmit un mesaj aici la Comănești către tânăra generație. Să te ferească Dumnezeu de aventura politică a unor nebuni care să ne scoată de unde am intrat. Sigur că nu ne place. Dar e de discutat. Totuși România are investiții mari. Numai județul Suceava are proiecte de peste două miliarde de euro și tot mă critică adversarii”, a spus Flutur.

El a declarat că a fost alături de primarul Grigoraș Păstrăv în toate proiectele realizate de acesta în Comănești. „Sunt lucruri care s-au întâmplat sub ochii noștri. Dacă nu le vedem sau ne facem că nu le vedem respect părerea oricui. Dar Grigoraș dragă, sunt convins că anul viitor, an electoral, vei lăsa pe mulți șomeri politici care vorbesc, critică și nu fac nimic. Știu asta. Pentru că ai făcut atâtea și vei face în continuare. Și eu sunt sătul de vorbitori care ar face dar când îi întrebi ce ai făcut până acum nu prea au ce să îți arate. Aici e marea problemă și să nu picați în capcana asta”, a mai precizat Flutur.