Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că a avut o mică nemulţumire pe perioada desfășurării Festivalului Medievaldin Cetatea de Scaun a Sucevei. Gheorghe Flutur a spus că atmosfera festivalului a fost impurificată de „zgomotul manelelor de la unele terase” de pe platoul Cetăţii de Scaun. „Sigur că pe ici pe acolo poate zgomotul manelelor de la unele terase care nu au înţeles că ele trăiesc datorită cetăţii şi că ar trebui să aibă o minimă decenţă măcar când se desfăşoară acest festival să lase manelele să se odihnească asta poate fi ceva dureros dar eu sper să înţeleagă pentru perioada următoare”, a spus şeful administraţiei judeţene.

