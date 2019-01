”Îmi doresc ca PNL pe care-l conduc aici să-și pună amprenta ca principala forță politică pentru că am văzut că și în țară în ultimele săptămâni a început să crească și crește dar noi trebuie să fim alternativa serioasă, pragmatică și cu soluții la ceea ce se întâmplă azi în România”. Declarația aparține președinteui organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur, și a fost făcută la debutul noului an, an în care vor avea loc două evenimente electorale majore, alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale. Flutur speră ca PNL să facă un scor bun la alegerile pentru Parlamentul European iar la alegerile prezidențiale să pună umărul hotărâtor la câștigarea lor de către Klaus Iohannis.

”În continare 2019 sper să fie anul care să pregătească alegerile locale temeinic adică mă refer aici la candidați foarte buni pentru primari, pentru CJ și să pregătim și parlamentarele din 2020 care vedem că sunt atât de importante și după ce se întâmplă ce se întâmplă unora ne pare rău că poate nu a fost prea bine pregătită o campanie. De data asta nu va mai trece așa ușor și vom pregăti temeinic campaniile electorale pentru ca PNL să poată conduce România și la nivel local și la nivel național”, a spus Flutur.

”Aș putea spune fără lipsă de modestie că dacă PNL ar fi fost la putere în acești ani nu vedeați această întârziere de 6-7 ani a marilor investiții pentru județul Suceava. Sigur că unii pot să mă contrazică dar eu vă garantez și vă amintesc în primul mandat al meu când veneau în fiecare săptămână miniștrii la Suceava. Suceava era mult mai dezvoltată dacă PNL ar fi fost la putere de aceea sper ca data viitoare să fim mai convingători pentru populație pentru că la noi este problema și să arătăm avantajele pentru zona noastră și că PNL este soluția pentru dezvoltarea Sucevei”, a conchis Gheorghe Flutur.