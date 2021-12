În noaptea de Revelion, pe esplanada Casei de Cultură din centrul Sucevei va avea loc doar un foc de artificii. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat, la Radio Top, că legislația permite și derularea altor acțiuni în noaptea dintre ani, cum ar fi concertele, dar cu impunerea unor măsuri, cum ar fi prezentarea certificatului verde COVID și respectarea regulilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. De aceea, pentru a nu se isca discuții nu se va organiza nimic altceva decât focul de artificii. El a spus că acesta va dura aproximativ 20 de minute și a adăugat: „Mergi în centrul Sucevei la miezul nopții, bei o cupă de șampanie, te feliciți și îi saluți pe cei de-acolo, după care te duci acasă”. Viceprimarul Harșovschi a adăugat: „Vrem să avem un superb foc de artificii și ca cei care vin în centrul Sucevei să-și încânte privirea uitîndu-se către cer”.

