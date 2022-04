Militarii Gărzii de Intervenție Gura Humorului și cei ai Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Stulpicani și Ostra au intervenit cu 5 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Gemenea, comuna Stulpicani, a transmis ISU Suceava.

La sosirea echipajelor, ardeau acoperișul casei de locuit și anexele gospodărești, cu pericol de propagare la întreaga locuință.

Pe timpul intervenției, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor medical proprietarei, în vârstă de 52 de ani, care a suferit un traumatism la membrul superior stâng. După ce i s-a acordat primul ajutor medical, femeia a fost transportată la spital pentru tratament de specialitate.

Au ars acoperișul casei de locuit pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, acoperișul bucătăriei de vară pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și adăpostul de animale pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Au mai ars circa 5 metri cubi lemn de foc, 5 tone de furaje, unelte agricole, elemente din tâmplărie și alte bunuri.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect sau deteriorat.

Incendiul a fost lichidat la ora 11:30, iar pompierii au salvat restul casei de locuit.