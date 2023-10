În ultima etapă a turului de campionat al seriei I al Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava va juca vineri de la ora 15.00 pe terenul celor de la Aerostar Bacău. Din postura de lideră a clasamentului, gruparea suceveană are ocazia să termine turul de campionat fără înfrângere și să arate, din nou, ce poate.

Deocamdată, după primele dueluri cu ”trumviratul” bacăuan, Foresta Suceava are în cont patru puncte, după egalul cu FC și Victoria cu CSM. Jucătorii suceveni au șansa să arate că oricum ar fi ”vremurile”, adică secetă la buzunar, tot va ”răsări” ceva din dorință și valoare. Încă o dată, Suceava are o echipă valoroasă care poate oricând să joace la alt nivel și poate avea o nouă șansă în acest an.