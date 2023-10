O echipă mixtă din cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava se va deplasa în teren pentru efectuarea unei anchete epidemiologice, după ce 19 copii și un adult din Franța au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou> cu simptome de toxiinfecție alimentară. Doar patru dintre ei sunt internați, iar starea lor generală este bună. Medicul epidemiolog al DSP, Cătălina Zorescu, a comunicat că cetățenii francezi s-au prezentat în UPU, în cursul nopții de 18 spre 19 octombrie, cu simptome de febră, frisoane, scaune diareice, greață și vărsături. Cazul a fost anunțat DSP astăzi dimineață de către medicul șef al Secției de Boli Infecțioase a spitalului. Doamna Zorescu a declarat că se face anchetă epidemiologică pentru detalierea informațiilor referitoare la meniul consumat, perioada de incubație și simptomatologie. Medicul a spus că însoțitorul grupului a declarat locațiile în care au mâncat în zilele de 17 și 18 octombrie. „Au ajuns la UPU în noaptea de 18 spre 19 octombrie, la ora 00.35. Toți au fost consultați și li s-a administrat tratament simptomatic” a precizat Cătălina Zorescu. El a completat: „doar trei copii și un adult au rămas internați. În această dimineață, aceștia se simt mai bine, starea generală s-a ameliorat în urma tratamentului, nu au mai avut scaune diareice și nu s-a recoltat nici o coprocultură. Unul dintre copii a avut o vărsătură și s-a recoltat o probă biologică care va fi trimisă la laborator pentru analize”.

