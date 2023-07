La finele săptămânii trecute, CSM Bucovina Rădăuți a disputat primul amical al pregătirilor de vară chiar pe propriul teren. Gazdele s-au impus cu 3-0 în fața echipei FC Botoșani U19 prin golurile marcate de Popovici, Căinari și Bălan.

Municipal Rădăuți.

CSM Bucovina Rădăuți: Puianu I. – Alecsandru A., Zango L. – Nistor A. – Monah C. – Bejenar D. – Serediuc I. – Abe J. – Netbai I. – Hopulele G. – Popovici G.

Au mai intrat:

Butnariu C. – Pintilei A. – Răuțu A. – Grosu C. – Derevlean G. – Ștefan D. – Maftei R. – Căinari C. – Ionesi I. – Bălan R. – Vova S.