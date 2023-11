În perioada 10-12 noiembrie, Caravana Plata cu PET ajunge la Suceava și te așteaptă să plătești cu PET-uri, doze de aluminiu și ambalaje de sticlă pentru fructe și legume românești.

Anul acesta, caravana colindă țara pentru ultima dată și își propune să faciliteze trecerea consumatorilor la standardele europene de colectare selectivă prin promovarea unui obicei și comportament prietenos cu natura. Campania Plata cu PET a fost lansată de către Carrefour România în parteneriat cu Coca-Cola HBC România, GreenPoint Management, TOMRA, FEPRA și ECO Synergy.

„Plata cu PET este inițiativa care de 5 ani exprimă viziunea Carrefour România asupra economiei circulare, transformând plasticul în monedă de schimb pentru fructele și legumele românești și promovând reintroducerea acestuia în circuitul economic, prin reciclare. Cu această ultimă ediție, care reprezintă încă un pas important spre un viitor sustenabil, ne propunem să consolidăm practicile prietenoase cu natura învățate și dobândite pe durata campaniei și să arătăm societății că printr-un comportament responsabil, putem crea un mediu mai curat și mai bun. Cea de-a 5-a ediție Plata cu PET susține tranziția către Sistemul de Garanție Returnare (SGR). Facem acest lucru prin învățarea unui obicei și comportament sustenabil, dar și prin utilizarea pentru al doilea an consecutiv a echipamentelor inteligente. Mulțumim tuturor celor care ne susțin încă din 2019 și vă invităm alături de noi și în această etapă finală. De asemenea, ne bucurăm să avem alături de noi parteneri strategici, împreună cu care aducem această ultimă ediție la nivel național, în toate orașele în care Carrefour este prezent”, a declarat Alina Gamauf, Membru în Comitetul Executiv al Carrefour România.

„Ne bucurăm să fim din nou parteneri ai acestui program, care în decursul celor 4 ediții desfășurate a sprijinit consumatorii în adoptarea unui stil de viață responsabil și care ne-a coalizat pe toți în a face pași importanți către atingerea țelului de a avea o lume mai curată, „o lume fără deșeuri”. De asemenea, Plata cu PET a creat cadrul necesar pentru a înțelege că deșeurile de ambalaje, prin reciclare, se transformă în noi ambalaje, având o amprentă de carbon mult redusă, precum este ambalajul din 100% PET reciclat, utilizat pentru apa noastră minerală Dorna. Nu în ultimul rând, această ultimă ediție reprezintă pregătirea pentru modul în care consumatorii se vor implica în Sistemul de Garanție Returnare, utilizând aparatele automate de colectare pentru deșeurile de ambalaje din PET, aluminiu sau sticlă”, a declarat Alice Nichita, Corporate Affairs & Sustainability Director.

Vino în perioada 10-12 noiembrie la hipermarketul Carrefour Suceava de pe str. Calea Unirii 27, Suceava, și primește fructe și legume proaspete la prețul special de 1 ambalaj PET, doză, sticlă bucata, iar dacă vii cu r-PETURI Dorna, cantitatea se dublează.

Ambalajele sunt stocate de echipamentele inteligente (Reverse Vending Machines), care dispun de tehnologia necesară colectării separate pentru PET-uri, doze de aluminiu și ambalaje de sticlă, aliniat la standardele europene de colectare selectivă.

„GreenPoint este mândru să susțină și să fie parte a celei de-a 5-a ediții a campaniei Plata cu PET. Proiectele de acest tip au o importanță crucială în educarea și conștientizarea publicului în domeniul sustenabilității. De la început, Green Point a fost implicat în acest proiect și suntem bucuroși să sprijinim și această ediție. Ca lider de piață în segmentul OIREP, credem că este datoria noastră să promovăm practici responsabile cu mediul înconjurător și să contribuim la crearea unui viitor mai curat și mai bun pentru toți”, a declarat, Dan Ceaușescu, CEO Green Point Management.

„Suntem deosebit de încântați de acest parteneriat și de oportunitatea de a face parte din campania pentru schimbare. Odată ce consumatorul înțelege că deține de fapt o resursă valoroasă și nu un simplu deșeu de plastic, va avea nevoie de accesibilitate maximă pentru a valorifica acea resursă. Rolul nostru este de a facilita dezvoltarea unei infrastructuri solide de preluare a ambalajelor cu o interfață prietenoasă, ce va crea o experiență plăcută pentru consumator și îl va determina să revină. Sistemul garanție returnare este la câteva luni distanță, iar astfel de inițiative ajută în pregătirea temeinică pentru întâmpinarea consumatorilor”, a menționat Dorin Mihai, Director General la TOMRA Collection România.

Plata cu PET a fost introdusă pentru prima dată de Carrefour România în 2019, ca parte a programului de economie circulară „Punem Preț pe Plastic”. Programul vizează reducerea amprentei de mediu a companiei și susținerea clienților în tranziția spre obiceiuri mai bune de consum, pornind de la principiile economiei circulare – use less, use longer, make clean, use again.

Din program mai fac parte și inițiativele permanente Colectăm uleiul folosit, unde pentru fiecare 4 litri de ulei folosit Carrefour oferă la schimb clienților câte 1 litru de ulei proaspăt, și Încarcă-ți bateriile cu o faptă bună, campanie derulată de SNRB în colaborare cu Carrefour unde pentru fiecare 8 baterii uzate reciclate clienții primesc 1 baterie nouă, iar pentru 20 de baterii uzate aduse la hipermarketurile Carrefour, aceștia primesc 1 acumulator.

Cea de-a cincea ediție a campaniei aduce pentru ultima dată în lumina reflectorului fructele și legumele românești. Produsele fermierilor locali rămân alături de Plata cu PET până la finalul caravanei, după care vor fi găsite doar la raft. Așadar, doar între 10-12 noiembrie locuitorii din Suceava mai pot schimba ambalaje reciclabile pe fructe și legume românești de la fermieri independenți și asociați în cooperative din zonă, parteneri Carrefour România.

„În calitate de trendsetteri pe piața deșeurilor de ambalaje avem o responsabilitate în plus în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător și încurajarea consumului sustenabil, de aceea ne bucurăm să punem bazele unui parteneriat strategic cu Carrefour și să contribuim activ la campania Plata cu PET. Considerăm că în domeniul reciclării avem nevoie de cât mai multe astfel de inițiative de conștientizare pentru a începe să privim deșeurile de ambalaje ca resurse și astfel să facilităm tranziția către economia circulară ”, a declarat Ionuț Georgescu, director general FEPRA.

„Adoptarea sustenabilității ca principiu de viață reprezintă pentru noi, cei de la Eco Synergy, normalitatea de zi cu zi și lucrul pe care sperăm să-l împărtășim cu toți cei din jurul nostru. Ca organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor în domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, preluarea responsabilităților de mediu reprezintă pentru ECO SYNERGY nu doar conformarea cu legislația specifică, ci și un pas important în educarea societății și protejarea mediului. Ne-am alăturat campaniei Carrefour – Plata cu Pet deoarece este în linie cu viziunea și strategia noastră de promovare a sustenabilității și este un exemplu important în vederea colectării separate și a reciclării, în contextul modelului de economie circulară către care dorim să ne îndreptăm ca și societate”, a declarat Ștefan Runcanu, Director General Adjunct – Eco Synergy.

Mai mult, pe lângă fructele și legumele românești, clienții care aduc ambalaje PET, sticlă și doze de aluminiu, pe durata campaniei pot participa la marea tombolă pentru câștigarea a 20 de trotinete electrice, cu înscriere pe baza cartonașului disponibil în zonele dedicate campaniei.

Pentru mai multe detalii, participanții pot consulta regulamentul campaniei pe site-ul www.carrefour.ro sau la biroul de Relații Clienți din magazin.