La începutul anului 2024, lansăm un nou apel în toată țara către biblioteci publice, școli sau chiar ONG-uri pentru deschiderea de noi cluburi CODE Kids în mediul rural și urban mic, pentru copii cu vârsta între 10 și 14 ani .

. În cadrul acestor cluburi, copiii învață programare gratuit, cu ajutorul unei programe bine stabilite pe durata a doi ani , pe nivel începător și ulterior avansat, desfășurând activități de Coding – programare de bază, de la zero, Arduino – robotică și tehnologie, Creare – proiecte IT, aplicații de telefon, editări video, jocuri, animații, Softskills – multe webinarii pe teme soft online, traininguri fizice în cluburi și Activități practice – construcții (pod, machete, etc.) și alte activități pentru dezvoltarea competențelor digitale prin proiecte tehnologice.

, activitățile din program fiind desfășurate pe baza unor materiale solide în format scris, dar și tutoriale video, pregătite și puse la dispoziție periodic de către echipa tehnică CODE Kids. Primul pas pentru deschiderea unui club CODE Kids este completarea acestui formular: https://forms.gle/y3WA4rFQURuDjjma8, urmând ca ulterior să parcurgem restul de pași împreună din punct de vedere administrativ.

Fundația Progress lansează un apel la nivel național tuturor bibliotecilor sau școlilor interesate, chiar și altor ONG-uri cu misiuni conexe, de a participa la inițiativa noastră de a deschide noi Cluburi CODE Kids în mediul rural și urban mic, unde copiii să poată învăța gratuit programare.

CINE poate deschide un Club CODE Kids? Bibliotecarii din bibliotecile publice, profesori sau cadre didactice din școlile locale sau chiar personal din alte ONG-uri interesate să coordoneze aceste cluburi pe plan local, cu sprijinul curriculei oferite de Fundația Progress.

DE CE să ne sprijiniți în promovarea și implementarea acestui proiect în comunitatea voastră? E simplu, pentru că:

Proiectul CODE Kids este oferit cu precădere copiilor din mediile rural și urban mic și îi ajută să privească cu încredere în viitor, având certitudinea că vor fi printre cei norocoși, cei care-și vor găsi un loc de muncă și vor avea șansa bunăstării.

Unitățile care găzduiesc aceste cluburi la nivel național intră pe lista noastră deschisă a colaboratorilor pentru care încercăm în fiecare an să obținem echipamente IT necesare desfășurării activităților (calculatoare, laptopuri, tablete, etc.), în funcție de sponsorizările obținute prin Fundația noastră.

(calculatoare, laptopuri, tablete, etc.), în funcție de sponsorizările obținute prin Fundația noastră. Programarea este o competență esențială pentru un copil care se pregătește să intre pe piața muncii în următorul deceniu. Studii ale Universității Oxford și ale Forumului Economic Mondial ne spun că tehnologia va afecta profund modul în care vom munci în viitor și ce tipuri de abilități sau domenii de activitate vor fi favorizate, ca urmare a unui val masiv de robotizare și automatizare.

Programarea este o competență esențială pentru un copil care se pregătește să intre pe piața muncii în următorul deceniu. Studii ale Universității Oxford și ale Forumului Economic Mondial ne spun că tehnologia va afecta profund modul în care vom munci în viitor și ce tipuri de abilități sau domenii de activitate vor fi favorizate, ca urmare a unui val masiv de robotizare și automatizare. Doar în anul 2023 au fost 227 cluburi active CODE Kids prezente în 40 județe din România și în Republica Moldova, peste 2500 de copii care au beneficiat de cursurile CODE Kids, 1295 copii care finalizează nivelul începători (minim 2/3 activități realizate), peste 300 de copii care finalizează nivelul de avansați, totalizând aproximativ 000 de copii trecuți prin acest program de la început .

În anul 2023 am realizat și raportul SROI (Social Return on Investment) privind CODE Kids 2022. În urma analizei a rezultat un raport de 1:6,30 care ne arată că, pentru fiecare leu investit în proiect, valoarea socială creată este de 6,30 lei.

Grupele noi CODE Kids de începători vor începe activitățile în luna martie 2024, prin urmare până atunci reprezentanta / reprezentantul bibliotecii / școlii sau ONG-ului din comunitatea ta poate demara recrutarea copiilor pentru formarea unei grupe de începători de cel puțin 10 copii, cu vârsta între 10-14 ani.

”Anul 2024 marchează începutul unui nou ciclu de finanțare de trei ani pentru CODE Kids, din partea Romanian American Foundation. Ne bucurăm să-i avem în continuare alături și pe partenerii corporativi, care cred în potențialul și talentul copiilor din mediul rural. Prin cursurile de programare și robotică organizate în cooperare cu bibliotecile locale, ce vor fi dotate cu tehnologie prin programe PNRR, demonstrăm că organizația noastră își ia în serios rolul de partener al instituțiilor publice implicate în procesul de digitalizare al României. Rămânem fideli astfel și misiunii noastre de dezvoltare a comunităților și creștere a bunăstării acestora prin educație.”, a declarat Camelia Crișan, CEO Fundația Progress.

Împreună, suntem o comunitate! Comunitatea CODE Kids.

Împreună, de fapt suntem coordonatori județeni care transmit informațiile către bibliotecile publice din județul lor pentru a deschide noi cluburi CODE Kids, primari locali care îndrumă și sprijină școala și biblioteca să deschidă noi cluburi, bibliotecari, profesori, ONG-uri care deschid și conduc cluburi prin recrutarea copiilor pe plan local și, desigur, companii și instituții care ajută cu donații și voluntari și care pot fi astfel parte din proiect.

Împreună, construim an de an un ecosistem în care proiectul nostru are toate șansele să crească pentru a sprijini cât mai mulți copii din mediul rural să-și dezvolte abilități ce le vor asigura un trai bun în viitor.

Mai multe materiale media despre proiectul nostru și acțiunile sale desfășurate în anul anterior pot fi consultate aici:

https://www.protv.ro/emisiuni/i-like-it/clip/52581-i-like-it-2-500-de-copii-din-sate-si-mici-zone-urbane-din-majoritatea-judetelor-invata-programare-gratuit

https://www.youtube.com/watch?v=VkjWCt8EO-Q

https://www.progressfoundation.ro/premiul-intai-la-targul-national-de-stiinta-code-kids-2023-a-fost-acordat-clubului-codekids-emoticon-family-tazlau-pentru-aplicatia-descopera-tazlaul/