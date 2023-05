Thermonet a transmis că în urma unei avarii apărute pe magistrala “Oraș” a fost oprită furnizarea apei calde în tot municipiul Suceava, cu excepția cartierului Burdujeni. Potrivit sursei citate după ce va fi localizată zona afectată va fi transmis și timpul de intervenție. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, se mai spune în informarea Thermonet Suceava.

