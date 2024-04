La invitația președintelui Uniunii Poloneze din România, domnul Ghervazen Longher, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat astăzi la o sărbătoare a minorității poloneze din Bucovina. În satul Poiana Mică, din municipiul Gura Humorului, la Biserica Papa Ioan Paul al II-lea, s-a sărbătorit Ziua Diasporei Poloneze, Ziua Drapelului și a Constituției Poloniei. La slujbă au participat prefectul Alexandru Moldovan, senatorul Daniel Cadariu, primarul comunei Mănăstirea Humorului, Viorel Croitoru, consulul Poloniei la București, reprezentanții armatei poloneze și enoriașii din Poiana Mică, Solonețul Nou și din alte localități cu minoritate poloneză. Președintele Flutur a fost întâmpinat de un mare grup de copii etnici polonezi îmbrăcați în frumoase costume populare, fiind primit cu pâine și sare. Gheorghe Flutur a vorbit despre rolul comunității poloneze, care a venit în acest județ, în zona salinei de la Cacica, acum peste 200 de ani și care conviețuiește în armonie perfectă cu populația română și celelalte minorități. De asemenea, președintele a amintit că săptămâna trecută a solicitat la Cernăuți Comisiei Europene continuarea autostrăzii 7 de la Siret la Cernăuți și de acolo spre Polonia. Acest lucru ar întări posibilitățile de legătură între România și Polonia printr-o rută scurtă și rapidă. În finalul cuvântării, președintele a mulțumit minorității poloneze pentru aportul adus dezvoltării Bucovinei, județului Suceava și României.

