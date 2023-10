Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că o companie românească va avea zboruri charter din Suceava către Tel Aviv, în Israel. „Destinația din Israel este din nou operată de la Aeroportul Stefan cel Mare Suceava, de această dată de către compania aeriană Dan Air, în regim charter, cu o frecvenţă de un zbor/săptămână”, a spus Flutur. El a arătat că în conformitate cu orarul comunicat de către companie, segmentul Tel Aviv – Suceava va fi operat marţi seara, iar segmentul Suceava-Tel-Aviv miercuri dimineaţa. Orarul comunicat este valabil până la sfarşitul sezonului de iarnă, respectiv 30 Martie 2024.

Biletele de avion, precum și pachete turistice pentru aceste zboruri pot fi găsite la agențiile de turism partenere.