Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a transmis liderului PSD Suceava, senatorul Ioan Stan că înceteze să îi mai facă fișa postului. Afirmația a fost făcută după ce Ioan Stan a criticat PNL Suceava pentru că își asumă merite pentru investiții care nu au nici o legătură cu administrația județeană, cum a fost și semnarea contractului pentru un tronson din autostrada A8 Târgu Neamț – Târgu Mureș. „Domnule Stan, vă chem la acțiuni de dezvoltare a județului Suceava. Încetați a îmi mai face fișa postului, pentru că am văzut ce fișe de post ați făcut dumneavoastră și echipa dumneavoastră când ați fost în fruntea administrației. Doar câteva vi le aduc aminte: șoseaua de centură întârziată 7 ani și împrumuturi pentru gaz metan și gazul nu a mai ajuns niciodată și dacă vreți aș putea continua. Eu aleg să continui cu acțiuni care se referă la îmbunătățirea vieții sucevenilor, fie că vorbim acum de probleme de sănătate, unde voi iniția întâlniri pentru fluidizarea pacienților în mod corespunzător la spitalele din județ, fie că vorbim despre probleme legate de drumurile naționale care trebuie reparate în județ”, a afirmat Flutur. El a subliniat faptul că fiind unul dintre liderii coaliției de guvernare, va ridica de fiecare dată probleme care se referă la județul Suceava, fără a-i cere aprobarea lui Ioan Stan.

