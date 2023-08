Liderul PSD Suceava, Ioan Stan, a declarat, astăzi, că nu poate să găsească o explicație logică pentru ultima ieşire în presă a șefului administrației județene, Gheorghe Flutur. „În comunicatul anterior, numele său nu a apărut deloc. Afirmam doar că primarii judeţului Suceava, indiferent de partid, nu au nevoie de purtător de cuvânt ca să le fie prezentate realizările şi anticipam reacţia alegătorilor dacă pe viitor va exista vreun personaj politic care va îndrăzni să se laude cu realizările acestora, în loc să vină în faţa cetăţenilor cu realizările sale. Dacă domnul Flutur s-a simţit vizat de această declaraţie, probabil a făcut-o pentru că se simte cu musca pe căciulă”, a spus Ioan Stan. El a adăugat că „este drept că în alte comunicate anterioare, l-am vizat pe dumnealui. Dar niciodată nu i-am zis ceva de rău. Doar am subliniat în declaraţiile noastre că în primul rând trebuie să-şi vadă de fişa postului, care prevede că trebuie să se ocupe de de problemele judeţene. Sunt destule. Să lase drumurile naţionale, autostrăzile, mai nou reţelele electrice, etc. Pentru astea există instituţii care au competenţe în aceste domenii şi care nu, chiar nu se „blochează” dacă nu intervine domnul Flutur”.

Liderul PSD Suceava a mai spus că în loc să informeze sucevenii despre lucruri care nu-l privesc, Gheorghe Flutur ar trebui să spună care mai este situaţia lucrărilor pe centura municipiului Câmpulung Moldovenesc, pe centura orașului Gura Humorului, sau cât mai durează până se finalizează lucrările la tunelul de la Vatra-Dornei, pe care l-a promis cu două benzi pe sens. „Ar mai putea să se laude cu zborurile de pe aeroportul din Floreni, cu câți copii au fost vara asta în minunata tabără de la Bucşoaia (cea mai mare din Europa în campania electorală) sau cât de bine se circulă pe drumurile judeţene care trec prin Hănţeşti, Zamostea, Zvoriştea și Grămeşti, sau „Drumul Talienilor” (DJ. 209B) pentru care PSD i-a dat bani prin PNDL încă din 2017. Asta așteptăm să ne comunice dumnealui pentru că toate acestea au fost promise de el cu subiect şi predicat în campania electorală din 2020 și pentru acestea a primit votul cetățenilor. Şi da, suntem de acord că trebuie să lucrăm împreună, dar fiecare să-şi vadă de atribuţiile sale”, a încheiat Ioan Stan. .