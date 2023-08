Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat după hora de la Prislop unde a fost prezent cîn fruntea unei delegații consistente că am fost foarte impresionat de eveniment și că la un moment dat a avut chiar lacrimi în ochi ca de altfel și mulți alți participanți.

”Astăzi, la Prislop, s-au întâlnit dacii liberi din Maramureș, Bucovina și ținutul Bistriței Năsăud. Invitat de onoare a fost Președinte Senatului, Nicolae Ciucă. Cel mai spectaculos lucru a fost întâlnirea de culme de la cumpăna apelor, iar cine a fost atent a văzut lacrimi în ochii multora de acolo. Convoiul, condus de buciumașii de pe muntele Rarău, al Bucovinei, răsuna atât de emoționant încât mii de oameni cu telefoane mobile țineau să filmeze acest eveniment care nu se poate exprima în cuvinte: răsunau munții. Trei ținuturi: Maramureșul, cel al Bucovinei și cel al Năsăudului s-au întâlnit la hora de la Prislop. În cuvântul meu am spus ceva fundamental. Atâta timp cât este hora de la Prislop, cât sunt obiceiurile și tradițiile din Maramureș, Bucovina și Năsăud, România și românii nu trebuie să de teamă de globalizare. Nu știu câți au înțeles esență acestor vorbe, dar esență este că tradiția bate modernismul. Un eveniment unic în ținutul dacilor liberi, fără regie, iar eu, ca președintele al CJ Suveava, fără să fiu părtinitor, am avut lacrimi în ochi când Bucovina avea o scenă care gemea de talente și de autentic, de la fluierașul lui Ilie Cazacu, până la buciumele de pe Rarău și greutatea arcanului feciorilor Bucovinei. Doamne, ce noroc are această țară cât timp va mai exista Bucovina, Maramureș și Năsăud”, a spus șeful administrației județene.