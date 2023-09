Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în cursul zilei de astăzi primăriile Broșteni, Dolhasca și Udeși au primit primele trei microbuze noi achiziționate prin Ministerul Dezvolrării. „Astăzi au fost înmânate cheile și documentele pentru microbuzul alocat orașului Broșteni. Prezent la întâlnirea cu ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, a fost primarul de Broșteni, Alexandru Hurjui, care a primit un microbuz școlar nou. De asemenea, au primit câte un microbuz primăria comunei Udești și primăria orașului Dolhasca. Aceste microbuze marca Renault sunt de 16+1 locuri, cu motoare diesel de 2400 cm², care au dublu sistem de încălzire și aer condiționat. Reamintim că a fost aprobată achiziționarea de către CJ Suceava prin Ministerul Educației a 26 de microbuze, de data acesta cu motoare electrice pentru alte 26 de primării din județul Suceava. În județul Suceava sunt 145 de microbuze școlare noi care vor ajunge la școli, în total fiind însă nevoie de circa 400. În acest sens, CJ Suceava pregătește o nouă aplicație, de data acesta printr-un program din fondul de mediu, prin care sperăm să mai procurăm alte 20 de microbuze școlare pentru înnoirea parcului existent, dar și pentru dotarea unor școli care nu au în momentul de față aceste microbuze”, a transmis Gheorghe Flutur.

