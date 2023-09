Incluziunea în spaţiul şcolii este o temă relevantă pentru orice profesor ce se doreşte a fi un facilitator pentru integrarea elevilor atât în comunitatea şcolară, cât şi în cea socială. Fragilitatea noilor generaţii pune în prim – plan miza incluziunii sociale ale cărei valenţe educative sunt evidente.

În contextul actual, cursul ”Education Equity- Inclusive Education”, în cadrul unui program Erasmus+, la care a participat un grup de șase cadre didactice ale Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă” Suceava a fost o reală oportunitate de învăţare a unor metode practice de incluziune a elevilor în mediul şcolar. Cursul s-a desfășurat la Paris, în perioada 01-07.05.2023 și a fost susținut de formatori din cadrul Educademy Prague. La curs au participat și nouă profesori din Turcia.

Temele abordate de suportul de curs au fost interesante: Principiile incluziunii, Prejudecăți și etichetarea persoanelor, Elevii cu risc de excludere, Inteligența emoțională, Exerciții practice care vizeaza întărirea stimei de sine, Activități de team building. Cursul a constat într-o optimă combinație între activități teoretice și practice. Incluziunea copiilor cu deficiențe de învățare, respectarea diferențelor culturale, religioase, factorii decisivi pentru combaterea bullying-ului, evitarea etichetărilor, intoleranței, prejudecăților, stereotipurilor au fost subiecte analizate prin abordări concrete. Activitățile de învățare practică au constat în exerciții de spargerea gheții, tehnici de chestionare, de managementul timpului. Am discutat și despre strategiile eficiente pentru ca mediul școlar să devină unul sigur, care să permită fiecărui membru al comunității școlare să-şi dezvolte și să-şi afirme sentimentul valorii de sine, în care recunoașterea, acceptarea, solidaritatea, respectul, incluziunea sunt comportamente de la sine înțelese.

Cursul s-a desfășurat frontal (secvențe teoretice), în echipe mixte ( am lucrat cu profesorii turci din Bodrum și regiunea Konia) și în perechi atunci când aveam de identificat argumente pentru diverse subiecte ale cursului.

Din opiniile colegilor participanți la curs:

Profesor Gabriela Aungurencei: ” Experiența acestei mobilități este pozitivă. Spun acest lucru pentru că o consider o oportunitate profesională de mare impact pentru mine. În anii trecuți, am avut posibilitatea unor mobilități în cadrul unor programe precum Comenius, Leonardo. Această mobilitate o consider valoroasă pentru că am avut parte de un curs practic, concret, la subiect. Cursul a avut un impact foarte mare din punct de vedere profesional. Sunt profesor de educație socială și tematica abordată de curs face parte din curriculum disciplinei mai sus menționate. Tematica cursului se regăsește în materia clasei a VI- a, educație interculturală. Subiecte precum: ”cultură și diversitate culturală”, ”identitate culturală”, ”valori și principii ale societății interculturale”, ”comunicarea interculturală”, ”Eu într-o lume diversă”, ”atlasul drepturilor culturale” le abordez cu cei peste 100 de elevi pe care îi am la acest nivel. Așa că, din punct teoretic și practic, cursul mi s-a potrivit foarte bine. Am făcut schimb de opinii cu formatoarea cursului în legătură cu modul în care pot aborda anumite teme cu elevii. Mi-am îmbunătățit cunoștințele de limbă engleză. Nu trebuie uitat și aspectul cultural – vizita unor obiective turistice care contribuie la îmbogățirea culturii generale. Este a doua mea vizită la Paris, dar nu este niciodată suficient timp pentru oferta culturală a acestui minunat oraș”.

Profesor Loredana Paşcan: “Experienţa pariziană va rămâne, pentru mine, reperul optim al unei formări profesionale în care calitatea a fost un subînţeles cotidian. Diversitatea şi compatibilitatea au fost definitorii pentru grupul nostru, modelat de abilităţile speciale în comunicare ale unei formatoare autentice. Am înţeles cu claritate noţiuni precum integrare versus excludere, segregare versus incluziune. Îndemnuri precum: „You are one of us!”, We are all together!”, „Inclusion is an act, is not a fact!” care ne-au fost adresate nouă, participanţilor la curs, s-au regăsit şi în tipul nostru de interacţiune cu elevii în clase.

Am certitudinea că incluziunea este o modalitate de învăţare ce implică ştiinţa de a crea relaţii care să ne dea şansa de a vedea altfel lumea, este o formă eficientă de comunicare ce implică bunăvoinţă, îngăduinţă, răbdare. La polul opus, este segregarea, semn al orgoliului suprem, cauzată de frica de eşec. Pentru unii, e mult mai uşor să pună etichete decât să dea credit cuiva. Ca atare, menirea noastră ca profesori este să construim fiinţe sociale cu atitudini comunicative corecte şi eficiente.

Dincolo de dimensiunea cognitivă a cursului, dimensiunea spaţială- capitala Franţei- a avut şarmul ei. La început de mai, Parisul este o metropolă a castanilor înfloriţi. Ne-am bucurat de artă prin vizitele la marile muzee ale lumii, de gastronomie în micile bistrouri, de frumuseţea podurilor de pe Sena, de farmecul pavajului şi al clădirilor cu grădini pe acoperişuri, de faţadele cu verdeaţă. Un impact fascinant au avut grădinile muzicale de la Versailles şi străzile cochete din Montmartre.”

Profesor Mircea Romașcan: ” Un mare câștig al acestui proiect îl reprezintă interacțiunea cu profesori din alte țări europene, ce au culturi diferite. De asemenea, îmbogățirea cunoștințelor în ceea ce privește cultura generală reprezintă un punct forte al acestei formări. Apoi, aș evidenția înțelegerea mai aprofundată a modului de acțiune a excluziunii, a bulling-ului, a segregării și identificarea de soluții în acest sens; gradul înalt de profesionalism al formatorului și modul deosebit de a empatiza cu participanţii la curs, maniera clară de predare a informațiilor bazată pe exemplificări practice, schematice, ușor de înțeles și de aplicat în sistemul educațional de masă”.

Profesor Lavinia Andoni: ”Acest curs mi-a permis familiarizarea cu instrumente și tehnici pentru includerea tuturor elevilor. Am apreciat în mod deosebit tehnicile de cultivare a inteligenţei emoționale pentru a îmbunătăți acceptarea, exersarea unor activități care să promoveze vocea tuturor elevilor în sala de clasă, toate acestea menite să crească stima de sine, toleranța și acceptarea”.

Profesor Elena Roboschi: “A fost o experienţă de formare unică. Am conştientizat mai mult nevoia de a combate discriminarea, prejudecăţile, steeotipurile de orice natură. Activităţle interactive cu cei nouă profesori din Turcia au generat multe exemple de bune practici, utile în comunicarea cu elevii.”

Profesor Marian Guzu: “Participarea mea la cursul pe temele incluziunii şi ale echităţii educaţionale a fost un prilej de a înţelege mecanismele psihologice care le definesc, pentru a nu exista un decalaj între cultură, educaţie şi sănătate socială. Incluziunea în mediul şcolar înseamnă a accepta diferitele stiluri de învăţare ale elevilor, diversele căi prin care ei pot acumula cunoştinţe şi priceperi, prin care pot dezvolta tipuri de interacţiune care să le crească stima de sine şi să-i ajute să aibă conştiinţa propriei valori umane. Consider că acest curs a fost un autentic atelier de dezvoltare profesională şi personală.”

Așadar, a fost un curs util şi un veritabil stimulent intelectual prin tematica abordată, cea a incluziunii într-o lume a diversității culturale, prin locația în care s-a desfășurat, prin calitatea profesională deosebită a formatorului, prin relațiile profesionale și personale ale grupului ajunse la nivel superior.

Profesor Gabriela Aungurencei, Profesor Loredana Paşcan