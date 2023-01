Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat Autorității Teritoriale de Ordine Publică luarea de măsuri urgente pentru reducerea accidentelor rutiere din județ. Gheorghe Flutur a spus că în județ au fost înregistrate prea multe accidente, inclusiv la trecerile de cale ferată și pe trecerile de pietoni. „Solicit ATOP Suceava să faceți o discuție și o analiză, pentru că tot vorbiți de prevenirea accidentelor, să umblăm la cauze să vedem ce putem face. Prea multe accidente, inclusiv la treceri de cale ferată. Poate semnalizări, mai multe afișaje, mai multe programe în școli pentru prevenire, acolo unde trecerile sunt în apropierea unităților școlare, a cartierelor de locuit. Orice acțiune de prevenire de acest fel este bine venită pentru a evita astfel de catastrofe umane. Știți bine că avem rute unde circulă de două ori pe zi un tren și tot citim de accidente. Să vedem poate CFR să pună semnale luminoase peste tot, dar trebuie mai multă atenționare și la cei care conduc mașini”, a precizat Flutur.

El a adăugat că astfel de măsuri trebuie luate și în localitățile turistice, dar și în acele localități care sunt traversate de căi ferate. „Aici fac referire la municipalitate, și la Vatra Dornei, dar și la Rădăuți unde trece trenul prin mijlocul orașului. Vatra Dornei este stațiune turistică și este foarte multă forfotă de turiști și de elevi. Să vedem dacă trebuie măsuri suplimentare de atenționare. Inclusiv hotelurile și pensiunile ar trebuie chemate în această luptă de convingere pentru a preveni accidentele”, a transmis Flutur.

Șeful ATOP: „Cea mai mare rată a accidentelor mortale se înregistrează în rândul pietonilor și bicicliștilor”

La rândul său, președintele ATOP Suceava, consilierul județean Tudor Plăcintă, a spus că problema accidentelor din județul Suceava a fost discutată în aproape fiecare ședință de anul trecut. „Din păcate cea mai mare rată a accidentelor mortale se înregistrează în rândul pietonilor și bicicliștilor. În rândul tinerilor este o modă dacă vreți aceea de a folosi căștile în timp ce se deplasează sau traversează strada sau merg prin locuri nepermise ceea ce este o chestiune foarte-foarte dăunătoare. Și împreună cu colegii din ATOP am discutat fel de fel de proiecte pe care să le inițiem în acest an cu privire la conștientizarea în rândul tinerilor și a elevilor a acestor pericole”, a precizat Tudor Plăcintă. El a adăugat că ATOP are în vedere și situația semnalizărilor la trecerile de pietoni din județ. „Am cerut o inventariere de la toate primăriile a locurilor de traversare din apropierea școlilor. Am primit astfel de informări, nu de la toate localitățile din păcate, însă o să insistăm în continuare, pentru că foarte multe dintre aceste treceri de pietoni sunt amplasate și necorespunzător și în zone cu vizibilitate redusă și pot face mai mult rău decât bine. Și vom continua să avem acest lucru în vedere. Din fericire am încheiat anul 2022 fără să mai fim pe primul loc la accidente rutiere cu victime în țara noastră. Este un lucru îmbucurător dar nu este de ajuns și vom face tot ce ne stă în putință să prevenim astfel de lucruri”, a încheiat Tudor Plăcintă.