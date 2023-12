Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că liberalii își propun ca la nivelul județului să câștige toate alegerile care vor avea loc anul viitor, europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. „PNL a fost implicat aici în Suceava foarte mult în procesul de modernizare a județului. Și vreau să spun că acum suntem la start cu pregătirea anului 2024, un an extrem de important din punct de vedere politic, cu cele patru rânduri de alegeri. Iar zilele acestea am ai avut mai multe întâlniri, ședințe de Biroul Politic Județean pentru pregătirea alegerilor. Am luat mai multe hotărâri organizatorice pentru că PNL la Suceava își propune să câștige toate alegerile de anul viitor, pe primul loc, așa cum am făcut-o de multe ori iar acest lucru se va întâmpla explicând populației județului Suceava ce am făcut pentru ei și ce avem de făcut”, a transmis Gheorghe Flutur.

El a precizat că PNL va prezenta „un material complex”, un catalog al realizărilor administrației publice județene și a primarilor. „În primul rând mă refer la administrația publică județeană. Anul viitor vom avea trei mandate cu președinte liberal la administrația județeană din Suceava și vrem să arătăm sucevenilor amprenta pe care PNL o lasă legat de dezvoltarea județului în infrastructură, turism, sănătate, educație, domeniul social, domeniul serviciilor, patrimoniului, în parteneriate, proiecte transfrontaliere. Sunt foarte multe lucruri despre care vrem să vorbim concret și apăsat și cu care cred că ne putem mândri. Și cred că trebuie să își aducă aminte sucevenii cine le-a făcut”, a spus Flutur. El a subliniat că organizarea alegerilor de anul viitor reprezintă o prioritate de grad zero pentru PNL Suceava. „Din acest motiv am luat niște hotărâri importante. Eu fac parte din echipa națională de campanie a PNL iar aici avem o echipă de campanie pe care eu o conduc la Suceava împreună cu cei doi prim-vicepreședinți, Ion Lungu și Ioan Balan și mai avem încă șase membri”, a explicat liderul PNL Suceava. El a spus că liberalii au început deja organizarea pe toate cele 561 de secții de votare. „Obligatoriu PNL va avea organizații pe fiecare secție de votare cu minim 5 membri. De asemenea, am dat startul identificării candidaților pentru funcția de primar. Vrem să avem în toate localitățile din județ candidați măsurați, verificați, pentru a ne atinge ținta pe care noi am stabilit-o. Același lucru l-am cerut și pentru listele de consilieri locali și județeni”, a mai declarat Gheorghe Flutur. El a spus că PNL va avea un calendar de evenimente pentru fiecare localitate în parte, cu obligativitatea participării liderilor PNL și își dorește îmbunătățirea comunicării cu populația, iar în același timp va pregăti și oferta electorală pentru anul viitor pentru toate cele patru rânduri de alegeri.

„Vom avea ca prioritate o viață mai bună pentru suceveni cu administrație liberală care să îi conducă. Pe primul loc vor fi omul, familia, demnitatea umană, respectarea identității naționale, a tradițiilor, obiceiurilor și dezvoltare. PNL este un partid care a încurajat și încurajează dezvoltarea”, a precizat Flutur.

El a enumerat și o serie de investiții mari care s-au finalizat, se află în derulare sau urmează să fie implementate. „Vreau trec în revistă câteva investiții pentru că au fost multe discuții și nu am scăpat de atacuri încrucișate, aproape zilnic în această perioadă și de la unii de la care nu te așteptai. Uitându-mă în urmă în Suceava anul acesta a finalizat terminalul de la aeroport, iar zilele acestea finalizăm și proiectul pe fonduri europene de circa 13 milioane de euro, tot la aeroport, pentru construcția drumului perimetral, a clădirii de securitate, a gardului inteligent. Avem și clusterul din parcul industrial care a început să funcționeze cu un prim laborator și avem și alte programe. Spitalul Județean a devenit în acest an Spital Clinic Județean și anul viitor îmi doresc să intrăm în parteneriat pentru finanțarea Facultății de Medicină. Vorbim și de infrastructura de drumuri și aici mă refer la restanțele care au fost recuperate pe axa Suceava – Dolhasca și pe zona Zaharești, Stroiești, unde suntem undeva la peste 70% realizat. Anul viitor undeva în august se va finaliza acest drum, dar avem și multe alte proiecte în județ în desfășurare, la Mălini, Panaci – Bilbor, Prihodiște, Codrii Seculari de la Slătioara. De asemenea, prin parteneriat am mai dat un obiectiv finalizat împreună cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și mă refer la Cazinoul Băilor. Sunt bucuros că s-au finalizat și documentele pentru autostrada A7, unde am fost implicați, precum și la varianta ocolitoare de la Gura Humorului, de pe autostrada Nordului”, a arătat președintele PNL Suceava. El a spus că au fost finalizate și documentațiile pentru Spitalul de Copii de la Suceava și pentru tabăra de copii de la Bucșoaia, iar în momentul de față se așteptă finanțare de la Guvern.