Locuitorii comunei Moara au răspuns în număr mare invitației primarului Eduard Ferdinand Dziminschi de a veni astăzi, în a doua zi de Crăciun, în fața primăriei pentru a cânta împreună colinde. Programul a început în jurul orei 13:00, startul fiind dat de fanfara din Moara. Oamenii s-au adunat încet încet în curtea primăriei, acolo unde fie l-au colindat pe primar fie au cântat alături de aceștia colinde și urături, fiind serviți cu un pahar de țuică de către gazde. Colindătorii, dar și cei care au venit să-i asculte pe aceștia au fost omeniți și cu o porție de gulaș cu mămăligă preparate la două ceaune de gospodarii din comună.

