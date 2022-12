Pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus împreună cu lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Bilca, Gălănești și Frătăuții Noi au intervenit cu 8 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un operator de prelucrare a lemnului din localitatea Bilca, informează ISU Suceava. La sosirea echipajelor ardea generalizat o magazie, construită din lemn, cu acoperiș din lemn și învelitoare din azbociment, cu pericol de propagare la halele din apropiere. Au ars magazia construită din lemn pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați și bunurile din interior. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de conductori electrici improvizați. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat halele din proximitate.

