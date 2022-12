În organizarea clubului Transilvania Brașov, sub tutela Federației Române de Handbal, municipiul de sub Tâmpa va găzdui la finalul acestei săptămâni turneul ”Transylvania Winter Cup” (TWC) pentru junioare IV. Conform organizatorilor, turneul are ca obiective pregătirea pentru competițiile naționale oficiale, promovarea handbalului în rândul copiilor, a unui stil de viață sănătos, creşterea spiritului competiţional și totodată o bună verificare înaintea începerii Campionatului Național de Juniori IV feminin.

La turneu vor participa 12 echipe, pe lângă cele două ale clubului organizator anunțându-și prezența CSS 2 București, ART Galați, CSM Câmpina, Activ Ploiești, CSM Făgăraș, Szejke Odorheiu Secuiesc, Arsenal Tăureni, Sporting Ghimbav, LPS Suceava și ACS Târgu Mureș. Handbal Mania va fi la TWC 2022 și vă va oferi informații, rezultate și imagini de la partidele turneului.

Echipa LPS Suceava este pregătită de fostul component al naționalei de handbal masculin Florin Ciubotariu.