CSU din Suceava s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin, după ce a eliminat pe teren propriu, formația CSM Focșani, cu scorul de 29-27 (17-12), într-un meci din cadrul Turului II al competiției. Meciul a început mai târziu pentru că arbitri nu au aniticipat zăpada din Nord-Est.

Echipa suceveană a rupt echilibrul de pe tabelă după primele zece minute de joc, s-a distanțat apoi în minutul 24 la 15-8, pentru ca la pauză să intre cu un avantaj de cinci goluri, scor 17-12. În prima repriză sucevenii au evoluat senzațional, lucru care le dau speranțe pentru cele trei meciuri pe care le mai au de jucat în campionat.

Gruparea vrânceană s-a apropiat periculos în minutul 42 la 21-18, însă universitarii nu s-au mai jucat cu inimile suporterilor pe final de joc. Gavriloaia a semnat, cu o aruncare din propriul teren cel mai frumos gol al întâlnirii, cel de 25-18 și tot veteranul gazdelor a stabilit scorul final: 29-27. Suntem covinși că elevii profesorului Petru Ghervan ar fi schimat oricând acest success cu unul în campionat.

CSU Suceava: Makaria (7 intervenții), Simulescu (3 intervenții), Padovei – Stanciuc (8 goluri), Gavriloaia (8), Loic (3), Bologa (3), Kbilashivi (2), Botond (2), Ştefan (1), Zarițchi (1), Bruj (1), Radu, Roșu, Dascălu și Vizitiu. Antrenori: Petru Ghervan, Bogdan Şoldănescu și Iulian Andrei.

Ieri s-au tras la sorți sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin. Capul de afiș al acestei faze este indiscutabil CSM Constanța – Dinamo, cele două echipe urmând să se întâlnească de două ori într-un interval de 4 zile, sâmbătă în campionat și miercuri în cupă! Iată programul partidelor, care se vor disputa într-o singură manșă miercuri, 12 aprilie,

CSM CONSTANȚA – DINAMO BUCUREȘTI

CS UNIVERSITATEA CRAIOVA – CSU SUCEAVA

MINAUR BAIA MARE – HC BUZĂU

POLITEHNICA IAȘI/POTAISSA TURDA – CSM BUCUREȘTI.