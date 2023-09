Runda a IV-a a Ligii Zimbrilor programează pentru CSU din Suceava un nou meci pe teren propriu. După un start total neașteptat, tipic bucovinean, după două înfrângeri neașteptate, cu CSM Bacău, acasă și cu U Cluj, în deplasare, urmând victoria cu Steaua Bucurețti, acum duminică 17 septembrie la Suceva venind o grupare de veterani, CSM Timișoara.

Întotdeauna duelurile dintre bucovineni și bănățeni au fost aprige și parcă de o viață, să zicem, ne întâlnim tot cu Sadoveac și Fenici.

”A contat mult victoria cu Steaua pentru moralul nostru. Am avut și noroc, dar și apărarea m-a ajutat. Nu există pentru noi decât varianta victoriei și vom lupta pentru acest lucru. Publicul sucevean este unul minunat și sper că ne va juta și de această dată” a declarat portarul echipei sucevene, Dariud Makaria.

”Așa cum am menționat și anterior, succesul cu Steaua nu reprezintă nimic dacă nu câștigăm și cu Timișoara. Am primit două suspendări drastice pentru ambii noștri apărători centrali, dar sper să ne descurcă. Vom opune experimentaților noștri adversari, tinerețea și determinarea noastră. Acum este momentul să facem un meci mare și să mai adunăm trei puncte în clasament” a declarat antrenorul echipei CSU din Suceava, Bogdan Șoldănescu.

Reamintim faptul că CSU din Suceava a fost sancționată cu două suspendări grele. Alexandru Bologa va sta pe bară nu mai puțin de opt etape și va plăti o amendă de 500 de lei pentru intervenția întârziată asupra stelistului Krsto Milosevic din minutul 38. La rândul său, Milosevic a primit două etape de suspendare și o amendă de 500 de lei deoarece a ripostat.

De asemenea, Andrei Bruj, cel de-al doilea handbalist sucevean eliminat de pe teren în confruntarea cu Steaua, a fost suspendat patru etape și amendat cu 500 de lei ca urmare a faultului comis asupra bucureșteanului Ciprian Șandru.

Penalitățile sunt considerate puțin exagerate de gazde, dacă ne gândim la faptul că nu există o abatere anterioară de gen și că gesturile au fost neintenționate.

Pedepse extrem de drastice acordate de către Comisia de Disciplină a FRH, care-i scot din joc pentru o perioadă îndelungată pe Bologa și Bruj, doi jucători care se comportă excelent pe faza

Clasament

1. Dinamo 3 3 0 0 119-85 9

2. CSM București 3 3 0 0 84-76 9

3. CSM Constanța 3 2 1 0 84-72 7

4. Potaissa Turda 3 1 1 1 91-86 4

5. HC Buzău 3 1 1 1 84-79 4

6. Steaua 3 1 1 1 94-92 4

7. Minaur Baia Mare 3 1 1 1 84-82 4

8. U Cluj 3 1 1 1 97-103 4

9. CSM Bacîu 3 1 1 1 88-100 4

10. CSU din Suceava 3 1 -0 2 97-96 3

11. CSM Focșani 3 1 0 2 80-96 3

12. Poli Timișoara 3 0 2 1 83-84 2

13. CSM Vaslui 3 0 1 2 85-103 1

14. CSM Sighișoara 3 0 0 3 68-84 0