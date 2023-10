CSU Suceava a reușit câteva victorii ”grozave” la începutul Ligii Zimbrilor. După două eșecuri, cam greu de înghițit, handbaliștii suceveni au câștigat trei meciuri de calibru, cu Steaua, Poli Timișoara și HC Buzău. Sinceri să fim, cum am pierdut în ultimii ani cu aceste echipe, meritam oarecum o revanșă.

Formația suceveană are moral bun, lot complet și are ocazia să se mențină în zona de mijloc a clasamentului, în cazul unui success la Sighișoara. Partida CSM Sighișoara – CSU Suceva va avea loc duminică de la ora 17.30.

Etapa a VII-a programează meciurile:

Dinamo – Steaua

CSM Constanța – CSM Focșani

HC Buzău – Poli Timișoara

CSM Sighișoara – CSU Suceava

Potaissa Turda – U Cluj

CSM Vaslui – CSM Bacău

CSM București – Minaur Baia Mare

Clasament

1. Dinamo 6 6 0 0 250-164 18

2. CSM București 6 5 0 1 175-160 15

3. CSM Constanța 6 4 1 1 160-141 13

4. Minaur Baia Mare 6 4 1 1 175-166 13

5. CSM Focșani 6 3 1 2 172-171 10

6. CSU Suceava 6 3 0 3 200-220 9

7. Potaissa Turda 6 2 2 2 198-186 8

8. HC Buzău 6 2 1 3 181-178 7

9. U Cluj 6 2 1 3 183-202 7

10. CSM Bacău 6 2 1 3 178-198 7

11. Poli Timișoara 6 1 2 3 166-181 5

12. Steaua 6 1 1 4 165-177 4

13. CSM Sighișoara 5 1 0 4 127-145 3

14. CSM Vaslui 6 0 1 5 162-190 1