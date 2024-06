Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că a m finalizat lucrările pe Aleea Venus. ”Un nou covor asfaltic și noi trotuare, am refăcut accesul la scările de bloc și am ridicat căminele la cotă. De asemenea, 46 noi locuri de parcare vin în completarea celor două parcări din zonă. Mutăm lucrările pe Aleea Saturn. Modernizarea Sucevei De La Scara Blocului continuă!, a transmis Harșovschi.

