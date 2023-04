Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat, în această dimineață, că au fost reîncepute lucrările pentru reabilitarea și modernizarea străzilor din municipiu.

Lucian Harșovschi a spus că dacă anul trecut a fost reabilitată ruta alternativă, respectiv str. Mirăuți spre Podul Unirii, anul acesta lucrările continuă cu str. Ștefăniță Vodă și str. Luca Arbore, din zona centrală, unde vor fi reabilitate străzile în totalitate și vor fi refăcute bordurile și trotuarele.

„De menționat este faptul că acest traseu este unul important pentru cetățenii municipiului Suceava, fiind cunoscut și ca parte din Traseul Sfântului, mii de credincioși urmându-l în fiecare an în timpul procesiunii cu Moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Nu ne oprim aici, continuăm!”, a spus Harșovschi.