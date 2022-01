Manechinul de top Heidi Klum a dezvăluit recent că şi-a asigurat picioarele cu peste 2 milioane de dolari, potrivit click.ro. Însă unul are mai mare valoare decât celălalt.

În timpul apariţiei sale la emisiunea de televiziune ”The Ellen DeGeneres Show”, supermodelul Heidi Klum (48 de ani) a dezvăluit în premieră că are asigurate picioarele cu suma uriaşă de 2,2 milioane de dolari. Manechinul, care are şi calitatea de jurat la emisiunea America’s Got Talent, a mărturisit că are o cicatrice urâtă pe genunchiul stâng, care a făcut să scadă valoarea piciorului său stâng la 1 milion de dolari, conform sursei citate. În schimb, piciorul drept i-a fost asigurat pentru 1,2 milioane de dolari.

Mai au picioarele asigurate şi alte vedete, cum ar fi David Beckham (46 de ani), Taylor Swift (32 de ani) sau Mariah Carey (52 de ani).

