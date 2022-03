Angelina, o refugiată din localitatea ucraineană Odesa a fost sărbătorită pe Pârtia de schi Veverița din Vatra Dornei la împlinirea a 13 ani. Momentul a fost organizat de Salvamont Vatra Dornei și Crucea Roșie. Dornenii împreună cu mai mulți refugiația cazați la Vatra Dornei au prins-o pe Angelina într-o mare horă și i-au cântat ”la mulți ani”. ”O fetiță de 13 ani, fugită împreună cu mama și bunica din Odesa. S-au stabilit definitiv la Vatra Dornei. Mama și – a găsit un loc de muncă (interpret și traducător la Biroul de traduceri autorizate și secretară la agenția de turism Puka Travel), iar Angelina se pregătește să se integreze cu ajutorul dornenilor. Aseară ne-am adunat să îi spunem Happy Birthday pe Pârtia Veverița. Un moment emoționant atât pentru cei 50 de ucraineni prezenți, de care avem grijă în Vatra Dornei, cât și pentru voluntarii care timp de 2 săptămâni au făcut sa vibreze orașul”, a transmis șeful Salvamont Vatra Dornei, Petru Ariciuc.

