Noi amănunte picante ies la iveală din mariajul dintre Ilinca Vandici (36 de ani) și Andrei Neacșu (30 de ani). Surse apropiate din anturajul celor doi au declarat pentru Click! că ruptura amoroasă dintre ei s-ar fi produs, în urmă cu doi ani, când milionarul și-ar fi găsit de atunci o altă parteneră de viață, care acum o sună pe prezentatoarea de la Kanal D și îi zice să îi acorde divorțul acestuia.

„Prietena nouă a lui Andrei ar fi sunat-o pe Ilinca și ar fi amenințat-o că o face de râs prin presă dacă nu îi acordă lui Andrei divorțul și trebuie să înțeleagă că el a lăsat-o de ceva vreme. Am înțeles că sunt vreo doi ani de când este împreună cu ea, de când tot se tatonează. Acea fată cică a amenințat-o, a înjurat-o și a făcut-o în toate felurile pe Ilinca. Cei din jurul ei, toți știau că Ilinca, de vreun an de zile, stă despărțită de soțul ei, adică fac doar așa activități de ochii lumii împreună, dar ei de aproape un an de zile nu mai au treabă de nicio culoare”, au spus pentru Click! surse apropiate din anturajul celor noi.

