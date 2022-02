În ziua de 9 februarie între orele 06.00 – 13.00, cadrele Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au acţionat pe linia prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor prevăzute de Legea 241/2005, precum şi a altor acte normative în vigoare, pe raza județului Suceava, ocazie cu care a fost verificată o societate comercială, constatată o infracțiune și confiscate bunuri în valoare de 3.000 de lei.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au acţionat pe raza municipiului Suceava, într-un complex comercial, ocazie cu care au constatat faptul că, un bărbat de 38 de ani din comuna Moara comercializa obiecte de imbrăcăminte fără a deţine certificate de calitate sau conformitate, existand suspiciuni că acestea ar fi contrafăcute.

Bunurile în valoare de aprox. 3.000 de lei au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „punerea în circulaţie de produse purtând o marcă înregistrată sau identică”, ce va fi soluționat procedural.