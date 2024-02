În comunele Cornu Luncii, Dornești, Fântânele, Grănicești, Ilișești, Păltinoasa, Pătrăuți, Satu Mare, Stroiești, Udești și Verești încep lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivelul întregii unități administrativ – teritoriale.

Finanțarea lucrărilor este asigurată din fonduri europene prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF) 2021 – 2027.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Suceava va organiza, în data de 29.02.2024, o primă întâlnire de lucru cu reprezentanții Prestatorului și primarii celor 11 comune.

În prezent, în județul Suceava sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică, în diferite etape, la nivelul întregii unități administrativ – teritoriale, în 10 comune: Drăgoiești, Frătăuții Noi, Iacobeni, Poiana Stampei, Pojorâta, Sadova, Șcheia, Stulpicani, Sucevița și Vama. În alte 76 de unități administrativ – teritoriale sunt în derulare lucrări la nivel de sectoare cadastrale.