Pentru un început de an promițător, Film Now anunță un regal de producții spectaculoase care vor provoca imaginația iubitorilor de film, aflați în căutarea unei experiențe cinematografice memorabile.

În ianuarie, la Film Now, cinefilii au locurile rezervate pentru a urmări un spectacol vibrant, cu efecte speciale remarcabile, povești tulburătoare și personaje complexe. Selecția de pelicule îi va transporta în lumi imprevizibile unde duelurile dramatice din universul “Animale fantastice”, urmăririle explozive din Matrix, aventurile epice ale supereroului din Gotham City, lupta cu prejudecățile și obstacolele întâlnite în drumul spre succes din “Regele Richard”, îi vor ține aproape de micile ecrane.

Pregătiți-vă pentru o călătorie învăluită în mister și magie, cu efecte vizuale uluitoare în Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore/ Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore (2022). Programat luni, 1 ianuarie, la ora 20:00, filmul, regizat de David Yates, este al treilea scenariu din captivanta serie „Animale fantastice”a celebrei autoare, J.K. Rowling. În centrul acțiunii se află venerabilul profesor Albus Dumbledore (Jude Law) care devine conștient de un pericol iminent: Gellert Grindelwald, puternicul vrăjitor întunecat, complotează pentru a prelua controlul asupra lumii vrăjitorilor. Realizând că nu poate să înfrunte singur această amenințare, Dumbledore apelează la ajutorul magizoologului Newt Scamander (Eddie Redmayne), căruia îi încredințează responsabilitatea de a conduce o întreagă echipă de vrăjitoare și vrăjitori talentați. Acestei misiuni riscante i se alătură și Jakob Kowalski, un brutar neînzestrat cu puteri magice, dar animat de mult curaj. Echipa va fi pusă la grea încercare într-o succesiune de aventuri tulburătoare, în care va întâlni creaturi fantastice dezlănțuite și va purta lupte intense pentru a zădărnici planurile malefice ale infamului Grindelwald.

În continuare, în prima seară a noului an, începând cu ora 22:25, Film Now prezintă istoria fascinantă a familiei Gucci, marcată de ascensiune socială, trădare, decădere, răzbunare și crimă în Casa Gucci/ House of Gucci (2021), în regia lui Ridley Scott și cu o distribuție fabuloasă din care fac parte: Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek. Inspirată de romanul semnat de Sara Gay Forden, pelicula explorează relația complexă dintre Patrizia Reggiani și Maurizio Gucci, personaje interpretate magistral de Lady Gaga și Adam Driver. Scenariul este o incursiune incitantă în universul luxuriant, seducător și adesea tumultuos al modei, unde pasiunea și ambiția se împletesc într-un tablou plin de dramatism și emoție, iar legăturile personale se transformă în dispute palpitante, purtate pentru a prelua controlul asupra celebrului brand italian.

Marți, 2 ianuarie, de la ora 20:00, Matrix Renașterea/ The Matrix Resurrections (2021) este filmul serii pe Film Now. După aproape doua decenii, Lana Wachowski aduce continuarea producțiilor cinematografice care au revoluționatul genul science-fiction și reunește vedetele emblematice ale trilogiei originale The Matrix, cu Keanu Reeves și Carrie-Anne Moss, în rolurile principale. Matrix Renașterea păstrează firul narativ inițial, revelând o lume cu două realități paralele – viața cotidiană și ceea ce se ascunde în spatele ei. Thomas Anderson, eroul interpretat de Keanu Reeves, este creatorul jocului video, The Matrix și al personajului Neo. Dar viața lui aparent obișnuită se schimbă iar atunci când acceptă oferta lui Morpheus, singura cale de a se trezi din nou în această lume iluzorie, într-o altă Matrice, care se dovedește un teritoriu mai periculos ca niciodată. Care dintre cele două universuri este construcția mentală și care este cea fizică? Cum poți face diferența dintre lumea reală și vis? Cât mai contează alegerea în această luptă? Neo și Trinity sunt pe cale să afle. Din nou.

În interpretarea lui Robert Pattinson, cel mai cunoscut personaj al universului DC este readus în prim-plan de regizorul Matt Reeves, în noul Batman/ Batman (2021), o producție explozivă care a înregistrat încasări globale la box-office de aproape 800 de milioane de dolari. Într-o atmosferă sumbră și apăsătoare, cel de-al treilea film al seriei scoate la iveală secretele familiilor fondatoare ale orașului Gotham, iar enigmaticul asasin Riddler reapare în scenă cu planuri de teroare îndreptate împotriva elitei orașului. Având alături doar câțiva aliați de încredere, Justițiarul Nopții se aventurează în lumea interlopă pentru a-l captura pe răufăcător. Indiciile îl apropie tot mai mult de propriul trecut întunecat și eroul va trebui să prindă nu doar un criminal, ci să demaște corupția și abuzul de putere care macină metropola. Batman îți dă întâlnire pe Film Now duminică, 14 ianuarie, de la ora 20:00.

Duminică, 21 ianuarie, de la ora 22:05, Film Now duce acțiunea la un alt nivel în Banditul zburător/Bandit (2022). Cu o distribuție de excepție (Elisha Cuthbert, Mel Gibson, Josh Duhamel), filmul dezvăluie povestea adevărată a lui Gilbert Galvan, un infractor fermecător, mereu în căutare de adrenalină, care își asumă o nouă identitate și jefuiește un număr record de 59 bănci și magazine de bijuterii, în timp ce este căutat intens de poliție. Acesta rămâne în memoria colectivă ca deținătorul recordului pentru cele mai multe jafuri consecutive din istoria Canadei.

Cu 6 nominalizări la Oscar și un trofeu pentru cel mai bun actor în rol principal (Will Smith), Regele Richard: Crescând campioni/ King Richard (2021) este propunerea serii la Film Now sâmbătă, 27 ianuarie, la 20:00. Pelicula autobiografică ilustrează traiectoria lui Richard Wiliams, un tată de condiție modestă, înarmat cu o viziune clară și un plan îndrăzneț, hotărât să își antreneze și să modeleze talentul fiicelor, Venus și Serena, pentru ca, într-o zi, cele două surori să intre în istorie și să schimbe pentru totdeauna lumea tenisului. Filmul evocă puterea, dedicarea și perseverența familiei Williams de a sfida șansele unei sorți potrivnice, de a depăși barierele și așteptările celorlalți.

