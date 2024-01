În orașul Liteni a fost inaugurată, astăzi, o sală de sport nouă. Investiția a fost realizată printr-un proiect în valoare de aproximativ șapte milioane de lei, la inaugurare fiind prezenți primarul din Liteni, Tomiță Onisii, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul Bogdan Gheorghiu, șeful învățământului sucevean, Grigore Bocanci, precum și un număr mare de cetățeni ai orașului. După slujba de sfințire oficiată de un sobor de preoți din oraș, primarul Tomiță Onisii a declarat că sala de sport a fost construită printr-un proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, primăria asigurând fonduri pentru amenajarea unei parcări cu 35 de locuri. Sala dispune de un teren multifuncțional pentru handbal, volei, tenis de câmp, baschet și fotbal și de o tribună cu 200 de locuri pe scaune.

În cuvântul său, Tomiță Onisii a subliniat faptul că în decurs de un an, în orașul Liteni au fost finalizate trei clădiri noi, începând cu noua grădiniță cu program normal, apoi baza sportivă de la stadion și acum o sală de sport nouă. „Astăzi este o nouă zi importantă pentru comunitatea noastră pentru că în decurs de un an am inaugurat aceste trei investiții noi. Anul trecut în aceeași lună în ianuarie inauguram grădinița cu program prelungit, prima clădire nouă construită în Liteni după anii ’90. Apoi a urmat baza sportivă, acum sala de sport și urmează multe alte investiții care acum sunt în derulare și urmează a fi finalizate”, a spus primarul din Liteni. El a ținut să le mulțumească locuitorilor comunei, întregii echipe din primărie pentru sprijinul acordat, precum și președintelui CJ Suceava pentru implicarea în realizarea investițiilor din oraș.

„Vreau să mulțumesc preacucernicilor părinți pentru toată colaborarea. Să mulțumesc colegilor mei din primărie pentru toată colaborarea pe care o avem. Noi încercăm să investim cât mai mult, să dezvoltăm cât mai multe proiecte. Încercăm să dezvoltăm comunitatea și să creștem nivelul vieții aici la Liteni. Și nu în ultimul rând vreau să îi mulțumesc președintelui CJ Suceava și domnului ministru Bogdan Gheorghiu pentru tot sprijinul și implicarea pe care au acordat-o. Împreună am realizat toate aceste investiții care sunt pentru comunitatea noastră și de aceea în numele comunității vrem să vă mulțumim pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat”, a spus Onisii.

El a adăugat că noua sală de sport va putea fi folosită începând de luni de toții elevii din orașul Liteni. „Mă bucur pentru toți copii din Liteni pentru că în primul și în primul rând mă întrebau de foarte mult timp când îi dăm drumul. Aș fi vrut să facem acest eveniment chiar când a început școala, acum în ianuarie, doar că au mai fost câteva lucruri de reglat. Și încercăm ca de luni toți copiii din Liteni să folosească această investiție în folosul lor. Am pregătit un regulament și o să-l punem spre aprobare în ședința de Consiliu Local de miercuri, astfel încât toți copiii de la școlile din Liteni și din toate satele să folosească această sală gratuit la programul de școală”, a arătat Tomiță Onisii. El l-a invitat și pe fostul ministru al culturii, deputatul Bogdan Gheorghiu să ia cuvântul, acesta felicitându-l pe primarul Tomiță Onisii pentru toate investițiile realizate în oraș pentru creșterea calității vieții cetățenilor.

Gheorghe Flutur: În județul Suceava sunt investiții de peste două miliarde de euro

La rândul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a subliniat faptul că după 20 de ani de când Liteniul a devenit oraș, această localitate începe să arată ca un adevărat oraș.

„Eu de felul meu sunt mai direct. Țin minte când s-a făcut referendumul să treacă niște comune să se transforme în orașe. Unii au vrut, alții nu au vrut. De exemplu Marginea nu a fost de acord. Părerea mea este că atunci s-a pus căruța înaintea cailor, în 2004, acum 20 de ani. A trebuit să treacă 20 de ani să vorbim de apă, canalizare și ce mai aveți aici ca să merite tăblița de intrare că e oraș. Dar la vremea aceea așa s-a gândit. Tomiță dragă, nouă ne-a venit rândul ca să luptăm din interior să merite să se cheme oraș. Nu a fost ușor. Sunt 12 orașe în județ, cinci municipii. Printre acestea pot să enumăr Dolhasca, Liteni, Salcea, Milișăuți, Vicov și mergeți și veți vedea investiții foarte multe peste tot. De aceea am explodat eu când niște oameni care nu au ce face acasă vin să țipe prin Suceava că nu s-a făcut nimic. Dumneavoastră hotărâți dacă s-a făcut sau nu”, a spus Flutur. El le-a transmis locuitorilor din Liteni că în momentul de față în județul Suceava sunt proiecte de peste două miliarde de euro care sunt în derulare. „Și se desfășoară la dumneavoastră și în toate localitățile din județ. Dacă suntem corecți cu noi, ca să nu ne bată cel de sus trebuie să recunoaștem și ce se întâmplă. Și eu pornesc de la Liteni, un oraș care a început cu apă și canal și de primarul Tomiță Onisii care a reușit să dezvolte rețeaua ajungându-se la o acoperire de aproape 100%”, a mai declarat Flutur.

El a adăugat că recent a aprobat și un proiect extrem de importat pentru Liteni, în valoarea de 5 milioane de euro, pentru construcția unei rețele de gaz metan. „Apoi sunt drumuri. În total s-au modernizat peste 30 de kilometri, din care 8 acum recent. Și primarul vrea și mai multe drumuri pentru că e o localitate cu multe sate. Aveți 8 școli modernizate, liceul, dispensar, centru medical și acum vor să facă și o unitate SMURD și e foarte bine. Oameni buni, duceți-vă un pic peste apă la vecini și faceți o comparație cu ce se întâmplă acolo și veți înțelege multe. Nu vreau să spun mai mult.

Și continui cu exemple numai de la Liteni. Am venit cu drumul de la Fălticeni până aproape aici și l-am modernizat. Sigur că puteți fi supărați că s-a lungit drumul acesta Suceava – Dolhasca. Au fost niște litigii pe care le-am câștigat în instanță acum. Se mai întâmplă dar o să recuperăm și anul acesta o să-l dăm la gata ca să puteți circula”, a afirmat șeful administrației județene.

Flutur: Bătălia noastră uriașă este pentru autostrada care va trece și prin Liteni

Gheorghe Flutur a mai subliniat faptul că în momentul de față „bătălia noastră uriașă” este pentru construcția autostrăzii. „Pentru că dacă cineva vine și critică că au plecat oameni în străinătate, au plecat pentru că nu au găsit soluție de lucru alternativă. Aici nu au venit investitori sau au venit puțin. Și atunci bătălia noastră e pentru autostradă și uitați-vă că lupt de o bucată bună de vreme să conving Bucureștiul și i-am convins că trebuie să vină de la Pașcani la Suceava spre Siret, că trebuie să legăm Pașcaniul și Moldova de Occident, de Ardeal, ca să putem să gândim la dezvoltarea zonei noastre. Și eu am venit aici nu să ne lăudăm. Să judecați după fapte. Dar vă spun ceva și Tomiță Onisii știe. Pregătiți-vă și proiectul următor a lui Tomiță Onisii și cu voia dumneavoastră și al meu trebuie să fie Liteni, oraș la autostradă. Așa trebuie să îl concepem. Cum eu va trebui să pregătesc județul Suceava și Bucovina la autostrăzi. Adică tu Tomiță să faci un nou plan de urbanism cu ce zone ai pentru că o să vină industriașii. Când o să vină autostrada vor veni. Și eu sunt ferm convins, având forță de muncă aici, având investiții în sănătate, educație, accesul până la Suceava, sunt convins că vor veni investitori. Iar la capătul autostrăzii Tomiță Onisii face drumuri, apă canal, gaze naturale, școli, grădinițe, creșă. Dacă vorbeam asta acum vreo 8 ani, toți spuneau că sunt povești electorale. Iată că nu mai sunt electorale. Iar eu aproape că aș zice așa. Nici noi nu trebuie, că nu facem campanie, să vă spunem ce să faceți vara asta. Faceți ce credeți că e mai bine. Însă trebuie să fiți și sunteți sinceri și corecți, să judecați pe fiecare după fapte și nu după spectacolul politic pe care îl vedeți destul de des și la care și eu sunt pregătit să le spun „Stop joc!”. Aici nu e sat fără câini”, a încheiat Gheorghe Flutur.