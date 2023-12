Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, consideră că 2023 a fost un an extraordinar de bun din punct de vedere al investițiilor care au fost finalizate în acest oral. Tomiță Onisii a precizat că din șapte mari investiții începute în Liteni, patru au fost terminate, iar celelalte trei sunt în stadii avansate de realizare. Astfel, Onisii a spus că dacă anul a început cu inaugurarea noii grădinițe cu program prelungit, a continuat în vară cu baza sportivă de la stadion și s-a încheiat cu finalizarea noii săli de sport din Liteni, o investiție realizată prin CNI și cu noul corp de școală C de la Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu.

„A fost un an extraordinar pentru noi din punct de vedere al realizărilor. Dar în același timp a fost și un an foarte complicat din punct de vedere financiar. A trebuit să gestionăm toate aceste și mulțumim lui Dumnezeu că până acum suntem la nivelul de plutire. Într-un final pot spune că a fost un an foarte bun pentru noi din toate punctele de vedere. Mă bucur și mulțumesc tuturor cetățenilor că au avut răbdare și până la urmă au văzut că toate lucrurile merg într-o direcție bună. De asemenea, pe această cale mulțumesc constructorilor pentru că au înțeles că trebuie să finalizăm aceste investiții într-o perioadă scurtă”, a spus primarul din Liteni. El a subliniat faptul că practic, pe lângă cele patru investiții finalizate, în momentul de față se lucrează și la noua casă de cultură, la centrul medical și la corpul B al liceului.

Pe de altă parte, el a ținut să precizeze că tot anul acesta au fost finalizate și alte proiecte importante pentru orașul Liteni, respectiv modernizarea a 10 kilometri de drumuri și rețele de iluminat noi. De asemenea, Tomiță Onisii a precizat că la nouă sală a sporturilor a fost amenajată și o parcare ce va deservi toate construcțiile noi din zona respectivă.

Nu în ultimul rând, el a precizat că anul acesta s-a lucrat foarte bine la alte două investiții importante pentru acest oraș, respectiv parcul de la Rotunda și parcul de joacă din Liteni.