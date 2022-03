În premieră TV, vineri, 11 martie, de la ora 20:00 ai Pentru toată viața/ All my Life (2020). Jennifer și Solomon sunt îndrăgostiți și proaspăt logodiți. Își fac planuri frumoase, dar el este diagnosticat cu cancer la ficat în stadiu terminal. Speranțele lor se năruie, la fel și planul pentru o nuntă de vară, însă prietenii și familiile îi vor ajuta pe Jennifer și Solomon să-și realizeze nunta de vis.

În regia lui Clint Eastwood, Cazul lui Richard Jewell/ Richard Jewell (2019) este programat sâmbătă, 12 martie, de Ia ora 21:40. În 1996, o tentativă de atentat cu bombă la Jocurile Olimpice din Atlanta a fost dejucată datorită vigilenței unui agent de pază al stadionului. Explozia a avut loc, însă Richard Jewell a salvat o mulțime de vieți, iar tragedia a fost evitată. Totusi, viața lui Jewell a fost dată peste cap când FBI-ul l-a tratat drept principal suspect al atentatului. Regizat de Clint Eastwood, filmul reconstituie întregul caz.

Will Smith, în dublu rol, este pe Film Now duminică, 13 martie, de la ora 20:00, când îl descoperi în thrillerul de acțiune Gemini: Conspirația/ Gemini Man (2019). Henry Brogan este un asasin de elită ce devine brusc ținta unui agent operativ tânăr și cu abilități speciale. Aflat în pericol real, Henry este intrigat că urmăritorul său pare să îi intuiască fiecare mișcare și să fie mereu cu un pas înainte. Ce va descoperi va schimba radical modul în care se raportează la realitate.

Un jaf ca niciun altul: doar 10 zile pentru a-l pregăti și doar 90 de minute pentru a-l duce la îndeplinire. Mai mult, ținta este o comoară legendară, aflată în cea mai securizată bancă, la nivel mondial. Aceasta este provocarea pe care o acceptă Tom, un geniu al ingineriei, hotărât să pătrundă în seifurile fără planuri cunoscute ale Băncii Spaniei. Împreună cu o echipă de experți, va lansa jaful secolului în timpul unei finale de Cupă Mondială a naționalei de fotbal spaniole. Jaful secolului/ Way Down (2021) este pe Film Now duminică, 20 martie, de la ora 20:00.

Sâmbătă, 26 martie, îi descoperi pe Helen Mirren și Ian McKellen într-un thriller deosebit: Maestrul minciunilor/ The Good Liar (2019). Roy Courtnay este un bătrân escroc care tocmai și-a găsit următoarea victimă. Văduva Betty McLeish a devenit, de curând, unica moștenitoare a unei averi de peste 2 milioane de lire sterline. Încă de la prima lor întâlnire, Roy începe să o controleze pe Betty, care pare o pradă ușoară. Iată că, pe parcursul relației, înșelăciunea se transformă într-un joc de-a șoarecele și pisica, pe un teren plin de pericole și trădare. Maestrul minciunilor este pe Film Now, de la ora 21:45.

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.

