Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean, deputatul George Șoldan, s-a aflat în aceste zile împreună cu deputatul Eugen Bejinariu și cu candidatul la alegerile europarlamentare, Larisa Blănari, alături de locuitorii din Zvoriștea comună condusă de primarul Constantin Barariu, unul dintre cei mai longevivi primari din județul Suceava. ”Nu am mers să le spunem ce primar gospodar au, pentru că ei știu acest lucru deja. Din anul 2000, Constantin Barariu a dezvoltat constant comuna și comunitatea, investind în ultimii patru ani în drumuri, școli, grădinițe, terenuri și o sală modernă de sport, un centru comunitar multifuncțional, iluminat public, spații de joacă și multe alte proiecte aflate în derulare. Am mers să le vorbim zvoriștenilor despre echipa PSD și, mai ales, să le cer să mă susțină la președinția Consiliului Județean Suceava. Le-am vorbit despre statisticile care plasează județul nostru printre ultimele din țară și despre cei 16 ani de administrație liberală în care, în afară de cele mai multe hore organizate de un președinte de Consiliul Județean, nu ne-am făcut remarcați. Le-am mai spus celor prezenți că primarul lor e în echipa mea, însă nu e de ajuns. Am nevoie să fie și ei. Cât mai mulți. Pe 9 iunie. Atunci trebuie să fim echipa câștigătoare. Și de pe 10 iunie să ne apucăm de treabă. Că avem multe de făcut”, a spus Șoldan. El a arătat că alături de deputatul Eugen Bejinariu, l-a sprijinit pe primarul de Zvoriștea în demersurile sale de modernizare a DN 29A, de la Adâncata la Zvoriștea, dar și într-un alt proiect important pentru locuitori comunei cât și pentru județ, construirea unui nou pod peste râul Siret, un proiect care este în faza de licitație ”pentru care îi mulțumesc și pe această cale ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu”.