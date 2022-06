Forma reală a Teatrului Globe din Londra, în care au fost jucate în premieră majoritatea pieselor lui Shakespeare, reprezintă, în continuare, subiect de controverse între intelectuali.

Probabil că a fost o construcție de formă cilindrică, având 20 de fețe și un diametru de 30 de metri. Sigur este faptul că avea acoperișul din papură, în acea zi aprinzându-se de la un tun de pe scenă, cu care s-a tras în timpul unei scene din piesa Henric al VIII-lea.

În mai puțin de o oră, acest prim teatru englez a ars până în temelii.

Teatrul Globe a fost construit în 1599 de doi frați, Richard și Cuthbert Burbage, din care primul era actor, jucând roluri principale, fiind cel dintâi care a interpretat rolurile Richard al III-lea, Romeo, Henric al V-lea, Hamlet, Macbeth, Othello și Regele Lear.

Compania de actori care juca aici se numea Chamberlain’s Men, din ea făcând parte și Shakespeare. Se crede că Shakespeare și câțiva dintre ceilalți actori dețineau acțiuni la Teatrul Globe, împreună cu cei doi frați Burbage.

La numai 18 luni după ce a ars complet, Teatrul Globe a fost reconstruit, de această dată cu un acoperiș din țiglă. Cu toate că Shakespeare a murit după numai doi ani, Teatrul Globe a continuat să fie principalul teatru londonez până în anul 1642, când a fost demolat de puritani, împreună cu toate celelalte teatre din Londra, pentru a se face loc caselor pentru săraci.

Timp de trei secole, ceea ce a mai rămas din Teatrul Globe a fost acoperit de alte și alte construcții, însă, în 1970, un actor american, pe nume Sam Wanamaker, a conceput un proiect pentru recrearea lui.

În 1987 au început primele lucrări la noul Globe, la numai 200 de metri de amplasamentul lui inițial, iar doi ani mai târziu au fost descoperite fundațiile adevăratului Teatru Globe, cu toate că nu au putut să fie excavate complet, deoarece se află sub o altă clădire.

Chiar înaintea încheierii lucrărilor la noul Globe, aici s-au jucat piese de teatru și, în ziua de joi, 12 iunie 1997, regina Elisabeta a II-a a inaugurat oficial clădirea, o replică foarte apropiată de original, în care piesele lui Shakespeare sunt jucate pe aceeași scenă rotundă.

Geo Alupoae, critic de teatru.