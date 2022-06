Festivalul Internațional de Film Transilvania își deschide porțile astăzi, 17 iunie, cu o proiecție specială a unuia dintre cele mai așteptate titluri ale anului 2022 – Rețeaua Jane (r. Phyllis Nagy), o poveste curajoasă despre câteva femei care au schimbat lumea, cu Elizabeth Banks și Sigourney Weaver în rolurile principale. Peste 2500 de spectatori sunt așteptați la evenimentul de gală, programat de la ora 20:45 în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Până pe 26 iunie, cel mai mare eveniment cinematografic din România va aduce în orașul recent desemnat UNESCO City of Film peste 350 de proiecții – povești legendare și filme în premieră absolută, o selecție puternică de muzică și cine-concerte, expoziții, workshop-uri inovatoare, dezbateri și experiențe cine-culinare. Zeci de invitați români și străini, reprezentanți de seamă din lumea filmului, și-au confirmat prezența la TIFF 2022.

Surprizele se vor ține lanț la Gala de Deschidere, care va debuta cu un moment muzical semnat de Strings Quartet, prezentat la TIFF de IQos. Printre personalitățile care au confirmat deja prezența la eveniment se numără Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, și Liviu Jicman, Președintele Institutului Cultural Român, doi dintre susținătorii evenimentului. Seara va continua cu un recital extraordinar oferit de o legendă a muzicii ușoare românești: Corina Chiriac. Artista care a încântat generații întregi de români cu vocea sa inconfundabilă este absolventă a IATC „I.L. Caragiale” și a debutat pe scena Teatrului de Comedie din București. Înainte de a se lansa în cariera muzicală, Corina Chiriac a fost protagonista unor producții TV și de film, printre care Aventuri la Marea Neagră (regia Savel Stiopul), alături de Florin Piersic. Artista va fi omagiată pe scena Galei și va primi o distincție specială, acordată în onoarea celor peste cinci decenii de activitate. Fanii vor putea intra în dialog cu ea în următoarea zi, de la ora 11:00, în cadrul primei întâlniri cu artiștii români din seria InspiraTIFF, organizată în Piața Unirii în fiecare zi de festival, cu acces gratuit.

Primul weekend de TIFF va aduce pe marile ecrane din Cluj-Napoca cele mai așteptate titluri ale anului, multe dintre ele prezentate pentru prima data în România. Supernove proaspăt premiate în competițiile marilor festivaluri, pelicule care concurează anul acesta pentru Trofeul Transilvania, documentare provocatoare incluse în secțiunea dedicată, devenită în acest an competițională, și filme pentru întreaga familie, incluse în selecția EducaTIFF, vor rula încă de la primele ore ale dimineții în cele 15 locații incluse pe harta festivalului.

Nu va lipsi din programul ediției mult-așteptatul Weekend la Castel – două seri cu proiecții speciale, organizate în decorul spectaculos al Castelului Bánffy din Bonțida. Sâmbătă, pe 18 iunie, de la ora 21:45, artiștii Operei Maghiare Cluj vor acompania live proiecția Nosferatu, capodopera lui F.W. Murnau care a definit genul horror, iar duminică, de la aceeași oră, spectatorii vor urmări în premieră în România, într-o proiecție unică, Orice, oriunde, oricând, (Everything Everywhere All At Once) o comedie-fenomen, care îmbină umorul cu artele marțiale și multiversul, în regia lui Daniel Kwan.

De o întâlnire specială vor avea parte și cinefilii prezenți la proiecția Citizen Ashe (r. Rex Miller și Sam Pollard), programată duminică, pe 19 iunie, de la ora 17:45, la Cinema Victoria. Aceștia vor viziona în exclusivitate o versiune work in progress a documentarului Nasty, realizat de Tudor Giurgiu, Președintele festivalului. Invitat special la eveniment va fi nimeni altul decât legendarul tenismen român Ilie Năstase, a cărui viață și carieră fac subiectul acestui film.

TIFF Lounge, noul spațiu de întâlnire amenajat în Piața Unirii, va deveni în acest an principala atracție pentru spectatorii interesați să descopere povești din spatele camerelor. TIFF Talks – seria de întâlniri cu profesioniști din lumea filmului, le va oferi cinefililor șansa de a participa zi de zi la conversații cu personalități importante invitate la festival, pe teme inspirate de cele mai aplaudate, dar și cele mai intrigante filme din programul TIFF 2022. Într-o atmosferă mai puțin formală, seria InspiraTIFF va face deliciul devoratorilor de povești remarcabile, invitați zi de zi să intre în dialog cu artiștii prezenți la Cluj cu ocazia festivalului. Accesul la evenimentele organizate la TIFF Lounge va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Programul complet și biletele de acces la evenimentele TIFF 2022 sunt disponibile pe tiff.eventbook.ro și în aplicația TIFF Official App, disponibilă în App Store și Google Play.

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.

Cu sprijinul: Ministerul Culturii, Centrul Național al Cinematografiei, Primăra și Consiliul Local Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român, Arhiva Națională de Filme

Prezentat de: Banca Transilvania

Mașina oficială: Mercedes-Benz

Cafeaua oficială: Nespresso

Asigurător oficial: Groupama

Sponsori: Mastercard, Vodafone, TenarisSilcotub, LIDL, Cemacon, MOL România, Bârlog, IQOS, Regina Maria, E-ON, Compania de Apa Somes, McDonalds, Persil, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, JTI, Conceptual Lab by Theo Nissim, Domeniile Averesti, Pop Cola, Farmec, .msg România, Yonder, CSI

Parteneri: PMA, Lecom, AX Perpetuum, Biotrem, Promelek XXI, Luna Cleaning, Supercom, Verdino

Transportator oficial: Tarom

Asigurător oficial: Groupama

Partener logistic: DHL

Partener media principal: PRO Cinema

Recomandat de: Europa FM

Parteneri media: Libertatea, ELLE, VIVA!, Avantaje, Radio România Cultural, Radio Europa Liberă, TV5, Adevărul, Dilema Veche, OK! Magazine, Films in Frame, A List Magazine, Cinemap, Zile și Nopți, AGERPRES, Revista BIZ, Life.ro, Observator Cultural, LiterNet, AaRC, Utopia Balcanică, Mercur Retrograd

Parteneri media locali: Afaceri.news, Făclia, Maszol, Monitorul de Cluj, Muzzix, Radio Cluj, Radio Transilvania, Ziua de Cluj

Partener de monitorizare: mediaTRUST