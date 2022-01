Încercarea unui șofer de 50 de ani de a parca mașina în fața casei i-a adus moartea. S-a întâmplat în noaptea de luni spre marți la Hârtop. Bărbatul a fost nevoit să intre pe contrasens ca mai apoi să facă un viraj la dreapta pentru a parca în fața casei. În timpul virajului a fost lovit în plin de o altă mașină care mergea în același sens condusă de un tânăr de 21 de ani din Hîrtop. Șoferul de 50 de ani a murit pe loc.

, 5.0 out of 10 based on 1 rating