La data de 2 decembrie, ora 18.32, Politia orașului Dolhasca a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca un camion circula cu numere de înmatriculare false.

Au fost efectuate verificări în zona, fiind depistat pe strada Florișteni, un autotractor care tracta o semiremorca basculabila. În urma verificarilor s-a constatat faptul ca șoferul este un barbat de 48 ani, din Preutești. Acesta a fost condus la sediul politiei în vederea stabilirii situatiei de fapt, constatandu-se ca figureaza cu dreptul de a conduce pe drumurile publice suspendat. Ulterior, s-a constatat că numărul semiremorcii este fals iar semiremorca nu detine serie de șasiu.

S-a întocmit dosar penal privind infractiunea de ,,punerea în circulatie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și de ,,conducere fara permis”.