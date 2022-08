În data de 26 august 2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Gr. I Otopeni Călători – Compartiment Călători au descoperit în urma unei acțiuni specifice de control efectuată asupra bagajelor de cală, bijuterii confecționate din metal galben în cantitate brută de 1005,11 grame, aparținând unei pasagere care călătorea din direcția Istanbul.

Bijuteriile descoperite, 39 inele, 13 pandantive, 89 perechi cercei, 35 lănțișoare, 73 brățări, care au fost sustrase de la vămuire, erau ascunse în diferite articole de îmbrăcăminte.

Pasagera a fost selectată în vederea controlului vamal de pe culoarul verde ”nimic de declarat”, aceasta având intenția vădită de a părăsi zona de control vamal și de a se sustrage controlului vamal.

Precizăm că există suspiciuni că sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni și cazul urmează să fie predat organelor de cercetare penală competente.